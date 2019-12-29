Суарес был вратарем в прощальном матче Форлана

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан провел прощальный матч. Ранее уругвайца назначили на пост главного тренера в «Пеньяроль».

В частности, в матче принимал участие нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Он занимал место в воротах, пропустил один гол. Фото доступно ниже.

Также в игре участвовали Хуан Роман Рикельме, Хуан Себастьян Верон, Хавьер Дзанетти и другие.