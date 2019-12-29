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Суарес был вратарем в прощальном матче Форлана

29 декабря 2019, 12:45
2

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан провел прощальный матч. Ранее уругвайца назначили на пост главного тренера в «Пеньяроль».

В частности, в матче принимал участие нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Он занимал место в воротах, пропустил один гол. Фото доступно ниже.

Также в игре участвовали Хуан Роман Рикельме, Хуан Себастьян Верон, Хавьер Дзанетти и другие.

  • Форлан завершил карьеру в прошлом году.
  • По ходу карьеры Форлан больше всего матчей провел за мадридский «Атлетико» (2007-2011 годы, 134 матча в Примере, 74 гола).
  • Со сборной Уругвая Форлан брал Кубок Америки.

Источник: твиттер Goal
Испания. Примера Барселона Форлан Диего Суарес Луис
Комментарии (2)
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Cules2013
1577613848
Подурачились, ну и славно)
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Claudio Kanidja
1577619342
Как я понимаю, это отсылка к матчу с Ганой на чм 2010)
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