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    Суарес был вратарем в прощальном матче Форлана

    Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан провел прощальный матч. Ранее уругвайца назначили на пост главного тренера в «Пеньяроль».

    В частности, в матче принимал участие нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Он занимал место в воротах, пропустил один гол. Фото доступно ниже.

    Также в игре участвовали Хуан Роман Рикельме, Хуан Себастьян Верон, Хавьер Дзанетти и другие.

    • Форлан завершил карьеру в прошлом году.
    • По ходу карьеры Форлан больше всего матчей провел за мадридский «Атлетико» (2007-2011 годы, 134 матча в Примере, 74 гола).
    • Со сборной Уругвая Форлан брал Кубок Америки.

    Источник: твиттер Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9009

      Cules2013 59 минут назад

      Подурачились, ну и славно)

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