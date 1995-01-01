Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Агент Сафонов: «У Дзюбы в «Спартака» не сложились отношения с Асхабадзе и Карпиным. Они его оттуда выдавливали»

    Российский агент Алексей Сафонов рассказал, почему прекратил сотрудничать с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Я был агентом Дзюбы четыре-пять лет. Почему расстались? Контракт кончился, не стали продлевать. Сложный ли он клиент? Да, непростой. Многое решает отец.

    В свое время такая обстановка складывалась, что Дзюба хотел играть именно в «Спартаке». Думаю, не сложились отношения с Ахсабадзе и Карпиным, они его оттуда выдавливали. Учитывая, что у меня были нормальные контакты с Карпиным, я попадал между двух огней», – сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов и сделал девять результативных передач в 19-ти матчах.
    • Действующий контракт между Дзюбой и «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74921
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru