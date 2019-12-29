Агент Сафонов: «У Дзюбы в «Спартака» не сложились отношения с Асхабадзе и Карпиным. Они его оттуда выдавливали»

Российский агент Алексей Сафонов рассказал, почему прекратил сотрудничать с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Я был агентом Дзюбы четыре-пять лет. Почему расстались? Контракт кончился, не стали продлевать. Сложный ли он клиент? Да, непростой. Многое решает отец.

В свое время такая обстановка складывалась, что Дзюба хотел играть именно в «Спартаке». Думаю, не сложились отношения с Ахсабадзе и Карпиным, они его оттуда выдавливали. Учитывая, что у меня были нормальные контакты с Карпиным, я попадал между двух огней», – сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч Премьер».