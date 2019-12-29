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  • Агент Сафонов: «У Дзюбы в «Спартака» не сложились отношения с Асхабадзе и Карпиным. Они его оттуда выдавливали»

Агент Сафонов: «У Дзюбы в «Спартака» не сложились отношения с Асхабадзе и Карпиным. Они его оттуда выдавливали»

29 декабря 2019, 07:57
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Российский агент Алексей Сафонов рассказал, почему прекратил сотрудничать с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Я был агентом Дзюбы четыре-пять лет. Почему расстались? Контракт кончился, не стали продлевать. Сложный ли он клиент? Да, непростой. Многое решает отец.

В свое время такая обстановка складывалась, что Дзюба хотел играть именно в «Спартаке». Думаю, не сложились отношения с Ахсабадзе и Карпиным, они его оттуда выдавливали. Учитывая, что у меня были нормальные контакты с Карпиным, я попадал между двух огней», – сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов и сделал девять результативных передач в 19-ти матчах.
  • Действующий контракт между Дзюбой и «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (3)
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моэм
1577612442
Обожаю " бородатые " новости!!!!
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Hektor 84
1577613669
Да задолбала эта мыльная опера дзюба и Спартак. Что больше написать не о чем. Что про Быстрова не вспоминают или в скольких командах поиграл Семак? Везде дзюба. Такое ощущение что СМИ специально его пиарят создавая кумира. Сделали из него звезду ***.
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