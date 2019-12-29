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  • Гендиректор «Монако» Петров: «Верим, что Морено сможет добиться успехов с командой»

Гендиректор «Монако» Петров: «Верим, что Морено сможет добиться успехов с командой»

29 декабря 2019, 06:40
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Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера клуба.

«Мы очень рады объявить о приходе в клуб Роберта Морено. Мы верим в него и в то, что он сможет добиться с командой успехов. Мы приветствуем его в «Монако» и желаем ему удачи.

От имени президента клуба Дмитрия Рыболовлева я хотел бы также поблагодарить Леонарду Жардима за его работу и за успехи, которых он добился за годы в клубе.

Леонарду и его тренерский штаб приложили максимум усилий, чтобы сохранить клуб в Лиге 1 по итогам прошлого сезона, а затем вернуть команде заслуженное место в чемпионате. Мы желаем ему успехов в дальнейшей работе», – сказал Петров.

  • На клубном уровне как главный тренер Морено еще не работал.
  • У Морено было предложение от сборной Эквадора.
  • «Монако» находится на седьмом месте в таблице Лиги 1.

«Монако» уволил Жардима и назначил экс-тренера Испании Морено

Источник: официальный сайт «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Морено Роберт
Комментарии (2)
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Boeung777
1577603071
Как бы и в третий раз не пришлось звать Жардима.
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shurik45
1577621229
И какая причина? Не совсем понятно ,ведь команда только начала набирать неплохой ход.
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