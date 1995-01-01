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    Ари: «У меня есть несколько хороших предложений в Европе»

    Форвард «Краснодара» Ари заявил, что пока не собирается возвращаться в Бразилию, при этом добавив, что у него есть варианты продолжения карьеры в Европе.

    «Сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию, я очень сосредоточен на своей работе и моей нынешней команде. Сделаю все, чтобы оставаться там как можно дольше. Всегда давал понять, что очень люблю «Форталезу» (родной клуб футболиста – примечание «Бомбардира»). Эта команда раскрыла меня, но я не хочу ничего планировать сейчас.

    У меня есть несколько хороших предложений в Европе. У меня еще полтора года контракта в Краснодаре, и теперь я гражданин России. Это увеличивает шансы остаться там, потому что в РПЛ есть лимит на легионеров. Не хочу думать об этом сейчас», – сказал Ари.

    • 34-летний нападающий выступает в России с 2010 года.
    • Сначала он играл за «Спартак», а в 2013 году присоединился к «Краснодару».
    • С февраля 2017-го по май 2018-го года бразилец был в аренде в «Локомотиве».
    • Ари получил российский паспорт в июле 2018 года.

    Источник: Globo Esporte

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