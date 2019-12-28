Ари: «У меня есть несколько хороших предложений в Европе»

Форвард «Краснодара» Ари заявил, что пока не собирается возвращаться в Бразилию, при этом добавив, что у него есть варианты продолжения карьеры в Европе.

«Сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию, я очень сосредоточен на своей работе и моей нынешней команде. Сделаю все, чтобы оставаться там как можно дольше. Всегда давал понять, что очень люблю «Форталезу» (родной клуб футболиста – примечание «Бомбардира»). Эта команда раскрыла меня, но я не хочу ничего планировать сейчас.

У меня есть несколько хороших предложений в Европе. У меня еще полтора года контракта в Краснодаре, и теперь я гражданин России. Это увеличивает шансы остаться там, потому что в РПЛ есть лимит на легионеров. Не хочу думать об этом сейчас», – сказал Ари.