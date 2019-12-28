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Ари: «У меня есть несколько хороших предложений в Европе»

28 декабря 2019, 10:18
13

Форвард «Краснодара» Ари заявил, что пока не собирается возвращаться в Бразилию, при этом добавив, что у него есть варианты продолжения карьеры в Европе.

«Сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию, я очень сосредоточен на своей работе и моей нынешней команде. Сделаю все, чтобы оставаться там как можно дольше. Всегда давал понять, что очень люблю «Форталезу» (родной клуб футболиста – примечание «Бомбардира»). Эта команда раскрыла меня, но я не хочу ничего планировать сейчас.

У меня есть несколько хороших предложений в Европе. У меня еще полтора года контракта в Краснодаре, и теперь я гражданин России. Это увеличивает шансы остаться там, потому что в РПЛ есть лимит на легионеров. Не хочу думать об этом сейчас», – сказал Ари.

  • 34-летний нападающий выступает в России с 2010 года.
  • Сначала он играл за «Спартак», а в 2013 году присоединился к «Краснодару».
  • С февраля 2017-го по май 2018-го года бразилец был в аренде в «Локомотиве».
  • Ари получил российский паспорт в июле 2018 года.

Источник: Globo Esporte
Россия. Премьер-лига Краснодар Ари
Комментарии (13)
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LOKOfanatik19
1577518804
34 года, хорошие предложения из Европы?? Украина или Чехия??
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piligrim1986
1577519213
бла-бла
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Иван Петров 1986
1577522550
Ну и чего тут сидишь - пора в гейропу.
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Кузьмич на трибуне
1577528150
Не уверен , что С.Н.Галицкий отказался бы от хорошего варианта . Скорее всего все ждут ,пока закончится контракт и При смогут получить бесплатно
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vladimir-7
1577531216
Скорее всего у Ари заканчивается контракт в Краснодаре и он набивает цену для нового контракта, которого наверно не будет.
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Niko
1577540938
Зря. Лучше как в песне Ленинграда, ехай)
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алдан2014
1577541412
Ох не свисти При,Турция и Китай не Европа.Учи географию
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Hektor 84
1577561461
Ференцварош
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Hektor 84
1577561472
Или лудогороец
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