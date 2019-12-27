Гвардиола: «Агуэро будет сложно заменить, потому что он незаменим»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о возможном уходе из команды форварда Серхио Агуэро. У аргентинца в 2021 году истекает контракт.
«Будущее Агуэро зависит от его желания и физического состояния. Заменить его будет сложно, потому что он незаменим. Его чемпионский гол в 2012 году – это даже более важно, чем возможная победа Агуэро в Лиге чемпионов», – цитирует Гвардиолу ВВС.
- Аргентинец выступает за «Сити» с 2011 года.
- С командой он четыре раза взял АПЛ.
- «Манчестер Сити» в АПЛ сейчас идет третьим.
Источник: ВВС