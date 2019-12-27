Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола: «Агуэро будет сложно заменить, потому что он незаменим»

Гвардиола: «Агуэро будет сложно заменить, потому что он незаменим»

27 декабря 2019, 21:57

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о возможном уходе из команды форварда Серхио Агуэро. У аргентинца в 2021 году истекает контракт.

«Будущее Агуэро зависит от его желания и физического состояния. Заменить его будет сложно, потому что он незаменим. Его чемпионский гол в 2012 году – это даже более важно, чем возможная победа Агуэро в Лиге чемпионов», – цитирует Гвардиолу ВВС.

  • Аргентинец выступает за «Сити» с 2011 года.
  • С командой он четыре раза взял АПЛ.
  • «Манчестер Сити» в АПЛ сейчас идет третьим.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Агуэро Серхио Гвардиола Хосеп
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+