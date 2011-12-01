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    Гвардиола: «Агуэро будет сложно заменить, потому что он незаменим»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о возможном уходе из команды форварда Серхио Агуэро. У аргентинца в 2021 году истекает контракт.

    «Будущее Агуэро зависит от его желания и физического состояния. Заменить его будет сложно, потому что он незаменим. Его чемпионский гол в 2012 году – это даже более важно, чем возможная победа Агуэро в Лиге чемпионов», – цитирует Гвардиолу ВВС.

    • Аргентинец выступает за «Сити» с 2011 года.
    • С командой он четыре раза взял АПЛ.
    • «Манчестер Сити» в АПЛ сейчас идет третьим.

    Источник: ВВС

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