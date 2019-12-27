Анчелотти не проигрывает первые матчи в новых клубах с 1996 года

В первом матче под руководством Карло Анчелотти «Эвертон» в 19-м туре АПЛ обыграл «Бернли» (1:0). Итальянец не уступает в последних восьми первых встречах в новых командах.

Последний раз Анчелотти уступил на старте работы в «Парме» в 1996 году. Статистика первых матчей для итальянца такова: семь побед, две ничьих, одно поражение.