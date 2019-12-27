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  • Гвардиола – об Агуэро: «Звезды такого масштаба, как Серхио, имеют право поступать по-своему»

Гвардиола – об Агуэро: «Звезды такого масштаба, как Серхио, имеют право поступать по-своему»

27 декабря 2019, 07:44
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об аргентинском форварде команды Серхио Агуэро.

«Я никогда не видел, чтобы такая большая звезда, как он, оставался таким скромным, и таким приветливым парнем.

С ним приятно работать. Серхио принимает мои решения, даже если это в итоге не сработало в его пользу. Звезды такого масштаба, как он, иногда имеют право поступить по-своему», – поделился Гвардиола.

  • Аргентинский форвард выступает за «Сити» с 2011 года.
  • За это время он сыграл в 355 матчах, забил 244 гола и сделал 71 голевую передачу.

Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Агуэро Серхио Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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Kulimen
1577426985
Агуэро красавец, хорошо играет в Англии все эти годы. А какой был у них дуэт с Тевесом в нападении...тогда еще Компани отжигал и Яя не был таким ярым белоненавистником.
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