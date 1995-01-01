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    Гвардиола – об Агуэро: «Звезды такого масштаба, как Серхио, имеют право поступать по-своему»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об аргентинском форварде команды Серхио Агуэро.

    «Я никогда не видел, чтобы такая большая звезда, как он, оставался таким скромным, и таким приветливым парнем.

    С ним приятно работать. Серхио принимает мои решения, даже если это в итоге не сработало в его пользу. Звезды такого масштаба, как он, иногда имеют право поступить по-своему», – поделился Гвардиола.

    • Аргентинский форвард выступает за «Сити» с 2011 года.
    • За это время он сыграл в 355 матчах, забил 244 гола и сделал 71 голевую передачу.

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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