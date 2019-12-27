Гвардиола – об Агуэро: «Звезды такого масштаба, как Серхио, имеют право поступать по-своему»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об аргентинском форварде команды Серхио Агуэро.
«Я никогда не видел, чтобы такая большая звезда, как он, оставался таким скромным, и таким приветливым парнем.
С ним приятно работать. Серхио принимает мои решения, даже если это в итоге не сработало в его пользу. Звезды такого масштаба, как он, иногда имеют право поступить по-своему», – поделился Гвардиола.
- Аргентинский форвард выступает за «Сити» с 2011 года.
- За это время он сыграл в 355 матчах, забил 244 гола и сделал 71 голевую передачу.
Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»