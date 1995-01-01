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    Смолов: «Последнее время на поле не очень заметно, что я футболист»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал видеоблогеру Евгению Савину распорядок одного из дней. Футболист время от времени посещает театр.

    – Когда ты мне перечислил все планы на сегодня, я прифигел. У тебя тренировка, потом у тебя встреча по музею, потом ты идешь в Большой театр. Ты, мать его, вообще футболист?

    – Последнее время на поле не очень заметно. Музей? Это встреча для Московского музея современного искусства. У них юбилей, им 20 лет исполняется. Меня пригласили спикером. В театр пригласил товарищ, прилетевший на три дня из Дубая.

    • Смолов в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
    • Форвард выступает за «Локомотив» с лета прошлого года.
    • «Локомотив» в таблице РПЛ идет пятым.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1007

      Etiainen 1 час назад

      Федя давно с футболом завязал

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      Рейтинг: +1605

      Бухбух 1 час назад

      Пора карьеру завершать и пойти по стопам Савина.

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