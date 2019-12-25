Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов: «Последнее время на поле не очень заметно, что я футболист»

Смолов: «Последнее время на поле не очень заметно, что я футболист»

25 декабря 2019, 19:23
9

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал видеоблогеру Евгению Савину распорядок одного из дней. Футболист время от времени посещает театр.

– Когда ты мне перечислил все планы на сегодня, я прифигел. У тебя тренировка, потом у тебя встреча по музею, потом ты идешь в Большой театр. Ты, мать его, вообще футболист?

– Последнее время на поле не очень заметно. Музей? Это встреча для Московского музея современного искусства. У них юбилей, им 20 лет исполняется. Меня пригласили спикером. В театр пригласил товарищ, прилетевший на три дня из Дубая.

  • Смолов в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
  • Форвард выступает за «Локомотив» с лета прошлого года.
  • «Локомотив» в таблице РПЛ идет пятым.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1577291146
Пора карьеру завершать и пойти по стопам Савина.
Ответить
Etiainen
1577292526
Федя давно с футболом завязал
Ответить
батог
1577298110
Как самокритично Федор !!!
Ответить
Бриг
1577305599
Не наигрался ...
Ответить
paracetamol
1577308326
Он и сам как музейный экспонат стал.
Ответить
portero
1577310706
ты уже давно не футболист
Ответить
erma
1577314432
Федя, за честность спасибо. Пора подумать о душе.
Ответить
Frankfurt Am Main
1577315777
Тооотеенхем вроде так он говорил-))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+