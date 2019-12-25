Смолов: «Последнее время на поле не очень заметно, что я футболист»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал видеоблогеру Евгению Савину распорядок одного из дней. Футболист время от времени посещает театр.

– Когда ты мне перечислил все планы на сегодня, я прифигел. У тебя тренировка, потом у тебя встреча по музею, потом ты идешь в Большой театр. Ты, мать его, вообще футболист?

– Последнее время на поле не очень заметно. Музей? Это встреча для Московского музея современного искусства. У них юбилей, им 20 лет исполняется. Меня пригласили спикером. В театр пригласил товарищ, прилетевший на три дня из Дубая.