Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Кадыров: «Уциева я привел, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать «Ахмат»

    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес игроков и болельщиков «Ахмата».

    «Не посещаю домашние матчи футбольного клуба «Ахмат», потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают. Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. А на стадион молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют, как надо.

    Выступление Адлана Кацаева и Заура Садаева? Они ругаются с тренерами и ничего больше. А Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привел в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду. И он оправдал на 100 % мои ожидания и поддержку», – заявил глава Чеченской республики.

    • Контракт Садаева с клубом из Грозного был рассчитан до 30 июня 2020 года.
    • Россиянин перешел в турецкий «Анкарагюджю» в этом году из «Ахмата».
    • В конце ноября Заур заявил: «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван!»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79376
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74887
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru