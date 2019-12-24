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  • Кадыров: «Уциева я привел, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать «Ахмат»

Кадыров: «Уциева я привел, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать «Ахмат»

24 декабря 2019, 06:14
16

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес игроков и болельщиков «Ахмата».

«Не посещаю домашние матчи футбольного клуба «Ахмат», потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают. Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. А на стадион молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют, как надо.

Выступление Адлана Кацаева и Заура Садаева? Они ругаются с тренерами и ничего больше. А Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привел в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду. И он оправдал на 100 % мои ожидания и поддержку», – заявил глава Чеченской республики.

  • Контракт Садаева с клубом из Грозного был рассчитан до 30 июня 2020 года.
  • Россиянин перешел в турецкий «Анкарагюджю» в этом году из «Ахмата».
  • В конце ноября Заур заявил: «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван!»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат Уциев Ризван Кацаев Адлан Садаев Заур
Комментарии (16)
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Romantic2010
1577161396
Когда Кадыров ставит условие, тут даже инвалид заиграет. Без вариантов...
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Chesn0k
1577162916
эти не болеют, те ругаются с тренером, уциева насильно в состав поставили - что там за притон устроили на деньги налогоплательщиков?
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denzillo
1577165568
ух ух ты ух ты, молодец какой князёк удельный! Не будет он видишь ли финансировать....а бабки твои или быть может регион твой их усердным трудом заработал?!
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paracetamol
1577167366
Закрывать надо лавочку, прав Кадыров. Показуха и ничего больше. А денюжки утекают, и немалые!
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Чец
1577169104
Такое впечатление от нашего футбола,что кто-то всесильный приводит игроков в наши команды и ставит условия, на которых они должны играть, иначе .....
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FanatSerj
1577171392
Сложно быть тренером в Ахмате, потому что по Главный тренер всегда не ты ))
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Nerlinger
1577171992
Вот потому чехи и в 0пе постоянно !!!
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Давид59
1577178809
Ну вот, узнали, что и "Ахмат"- бюджетная команда
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Plyash
1577178865
Дядю Рамзана нельзя ослушаться,он сказал - ты сделал.
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Рубинище
1577184522
Ну какие тогда могут быть результаты, если игроков ставит не тренер. поэтому Ахмат и на своём месте.
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