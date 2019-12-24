Кадыров: «Уциева я привел, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать «Ахмат»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес игроков и болельщиков «Ахмата».

«Не посещаю домашние матчи футбольного клуба «Ахмат», потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают. Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. А на стадион молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют, как надо.

Выступление Адлана Кацаева и Заура Садаева? Они ругаются с тренерами и ничего больше. А Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привел в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду. И он оправдал на 100 % мои ожидания и поддержку», – заявил глава Чеченской республики.