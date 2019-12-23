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    «Фратрия»: «РФС оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов на Евро-2020»

    «Фратрия», главное фанатское объединение «Спартака», опубликовало заявление касательно распределения билетов на матчи Евро-2020.

    «Как стало известно «Фратрии», Российский футбольный союз, несмотря на рекомендации и практику УЕФА, оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов и через бутафорский фан-клуб сборной «Наши Парни» якобы «разыграл» фанатскую квоту билетов на чемпионат Европы-2020.

    «Только Россия и “Спартак”!» – так звучит уже на протяжении не одного десятка лет один из зарядов фанатов «Спартака». Для многих это не просто заряд, а фанатская философия, которая предполагает безусловную поддержку своей сборной. Фанаты «Спартака» вне зависимости от существования каких-либо общефанатских организаций всегда поддерживали сборную России по футболу. Красно-белые присутствовали на всех матчах сборной страны и играли весомую роль в поддержке команды, как в прошлые годы, так и в конкретном прошедшем отборочном цикле на Евро-2020.

    Мы крайне удивлены и возмущены недальновидными действиями РФС, которые в очередной раз идут только во вред нашему футболу. «Слепая лотерея» откинула российский футбол на 10 лет назад, вновь открыв небывалые возможности для спекулянтов и перекупщиков. Болельщики сборной России остались без билетов на чемпионат Европы, а руководство РФС своими руками не только оставило сборную страны без поддержки на Евро-2020, но и в очередной раз отвернулось от преданных любителей футбола в пользу случайных туристов и собственной сиюминутной выгоды.

    Последние месяцы показали наличие проблемы во взаимоотношениях болельщиков и футбольных властей. И даже в тот момент, когда десятки тысяч людей покидали стадионы не только из-за беспредела полиции, РФС ничего реального не сделал, а отчитался лишь совещанием с представителями силовых ведомств.

    Сегодня же мы наблюдаем очередные шаги, направленные не на совместные действия по популяризации футбола, а на то, чтобы очистить стадионы от тех, кому наш футбол все еще нужен, несмотря ни на что. Такая «работа с болельщиками» обернется для вас большим крахом, господа из Дома футбола», – говорится в заявлении.

    • На групповом этапе Евро-2020 российская сборная сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Четыре матча пройдут в Санкт-Петербурге, в том числе один четвертьфинал.

    Источник: Официальный сайт «Фратрии»

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    23.12.2019 22:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1193

      ААМ 5 минут назад

      Я не знал, что Фратрия - все активные болельщики сборной России.

      0
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      Рейтинг: +1012

      Из Твери Леха 12 минут назад

      "Наши парни" - это неспроста такое название. Они таким образом намекают, что фанаты Спартака это "не наши парни", дескать оскорбили Дзюбу=оскорбили всю страну. Питер рулит РФС, ничего тут не поделаешь.

      -1
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      Рейтинг: +1929

      Томик 12 минут назад

      История с запашком, конечно. Но про "оставили без поддержки" и "отвернулись от преданных болельщиков" - это перебор. А другие люди не хотят на матчи ЧМ попасть. Только "преданные" болельщики имеют право? И кто определяет "преданность" и критерии "определения преданности"? И сколько лет остальным ещё надо было ждать в очереди после "преданных болельщиков", чтобы заслужить такое право? Да пора понять уже, что с фанатскими организациями, существующими в формате, не только поощряющем бардак, файеры и остальную требуху на стадионах, но и культивирующими это - никто не будет всерьёз общаться в дальнейшем. Какие им ещё билеты? Может быть даже специально через такой смешной фан-клуб, созданный именно для этого, скорее всего, распространили билеты, чтобы дать понять, что фанатские организации, застрявшие в своём мировоззрении в 90-х, нахрен никому не нужны и не имеют никакого влияния в наше время. Только заявления и могут распространять. Что, хлебушек отняли? Уже подсчитано всё было? Так в суд пусть подают на упущенную выгоду, как древневеликие соседи. Было бы понятно, если в заявлении было озвучено, что система распространения билетов на ЧМ не предоставила равные возможности всем болельщикам сборной, так нет же - "как это, не нам дали?!" А если бы "нам", то и плевать на остальных, судя по всему.

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      Рейтинг: +15217

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Ну, теперь Дзюбу будут приветствовать ещё горячее! *****

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      Рейтинг: +13236

      bset 1 час назад

      Наши парни. Ахахаха. Столько всяких было организаций со словом "наши". У кого-то там с фантазией явно плохо. Небось уже россыпь медалек получил за свою креативность.

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