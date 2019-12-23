«Фратрия»: «РФС оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов на Евро-2020»

«Фратрия», главное фанатское объединение «Спартака», опубликовало заявление касательно распределения билетов на матчи Евро-2020.

«Как стало известно «Фратрии», Российский футбольный союз, несмотря на рекомендации и практику УЕФА, оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов и через бутафорский фан-клуб сборной «Наши Парни» якобы «разыграл» фанатскую квоту билетов на чемпионат Европы-2020.

«Только Россия и “Спартак”!» – так звучит уже на протяжении не одного десятка лет один из зарядов фанатов «Спартака». Для многих это не просто заряд, а фанатская философия, которая предполагает безусловную поддержку своей сборной. Фанаты «Спартака» вне зависимости от существования каких-либо общефанатских организаций всегда поддерживали сборную России по футболу. Красно-белые присутствовали на всех матчах сборной страны и играли весомую роль в поддержке команды, как в прошлые годы, так и в конкретном прошедшем отборочном цикле на Евро-2020.

Мы крайне удивлены и возмущены недальновидными действиями РФС, которые в очередной раз идут только во вред нашему футболу. «Слепая лотерея» откинула российский футбол на 10 лет назад, вновь открыв небывалые возможности для спекулянтов и перекупщиков. Болельщики сборной России остались без билетов на чемпионат Европы, а руководство РФС своими руками не только оставило сборную страны без поддержки на Евро-2020, но и в очередной раз отвернулось от преданных любителей футбола в пользу случайных туристов и собственной сиюминутной выгоды.

Последние месяцы показали наличие проблемы во взаимоотношениях болельщиков и футбольных властей. И даже в тот момент, когда десятки тысяч людей покидали стадионы не только из-за беспредела полиции, РФС ничего реального не сделал, а отчитался лишь совещанием с представителями силовых ведомств.

Сегодня же мы наблюдаем очередные шаги, направленные не на совместные действия по популяризации футбола, а на то, чтобы очистить стадионы от тех, кому наш футбол все еще нужен, несмотря ни на что. Такая «работа с болельщиками» обернется для вас большим крахом, господа из Дома футбола», – говорится в заявлении.