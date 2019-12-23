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  • «Фратрия»: «РФС оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов на Евро-2020»

«Фратрия»: «РФС оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов на Евро-2020»

23 декабря 2019, 22:33
42

«Фратрия», главное фанатское объединение «Спартака», опубликовало заявление касательно распределения билетов на матчи Евро-2020.

«Как стало известно «Фратрии», Российский футбольный союз, несмотря на рекомендации и практику УЕФА, оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов и через бутафорский фан-клуб сборной «Наши Парни» якобы «разыграл» фанатскую квоту билетов на чемпионат Европы-2020.

«Только Россия и “Спартак”!» – так звучит уже на протяжении не одного десятка лет один из зарядов фанатов «Спартака». Для многих это не просто заряд, а фанатская философия, которая предполагает безусловную поддержку своей сборной. Фанаты «Спартака» вне зависимости от существования каких-либо общефанатских организаций всегда поддерживали сборную России по футболу. Красно-белые присутствовали на всех матчах сборной страны и играли весомую роль в поддержке команды, как в прошлые годы, так и в конкретном прошедшем отборочном цикле на Евро-2020.

Мы крайне удивлены и возмущены недальновидными действиями РФС, которые в очередной раз идут только во вред нашему футболу. «Слепая лотерея» откинула российский футбол на 10 лет назад, вновь открыв небывалые возможности для спекулянтов и перекупщиков. Болельщики сборной России остались без билетов на чемпионат Европы, а руководство РФС своими руками не только оставило сборную страны без поддержки на Евро-2020, но и в очередной раз отвернулось от преданных любителей футбола в пользу случайных туристов и собственной сиюминутной выгоды.

Последние месяцы показали наличие проблемы во взаимоотношениях болельщиков и футбольных властей. И даже в тот момент, когда десятки тысяч людей покидали стадионы не только из-за беспредела полиции, РФС ничего реального не сделал, а отчитался лишь совещанием с представителями силовых ведомств.

Сегодня же мы наблюдаем очередные шаги, направленные не на совместные действия по популяризации футбола, а на то, чтобы очистить стадионы от тех, кому наш футбол все еще нужен, несмотря ни на что. Такая «работа с болельщиками» обернется для вас большим крахом, господа из Дома футбола», – говорится в заявлении.

  • На групповом этапе Евро-2020 российская сборная сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Четыре матча пройдут в Санкт-Петербурге, в том числе один четвертьфинал.

Источник: Официальный сайт «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (42)
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bset
1577130577
Наши парни. Ахахаха. Столько всяких было организаций со словом "наши". У кого-то там с фантазией явно плохо. Небось уже россыпь медалек получил за свою креативность.
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Томик
1577134197
История с запашком, конечно. Но про "оставили без поддержки" и "отвернулись от преданных болельщиков" - это перебор. А другие люди не хотят на матчи ЧМ попасть. Только "преданные" болельщики имеют право? И кто определяет "преданность" и критерии "определения преданности"? И сколько лет остальным ещё надо было ждать в очереди после "преданных болельщиков", чтобы заслужить такое право? Да пора понять уже, что с фанатскими организациями, существующими в формате, не только поощряющем бардак, файеры и остальную требуху на стадионах, но и культивирующими это - никто не будет всерьёз общаться в дальнейшем. Какие им ещё билеты? Может быть даже специально через такой смешной фан-клуб, созданный именно для этого, скорее всего, распространили билеты, чтобы дать понять, что фанатские организации, застрявшие в своём мировоззрении в 90-х, нахрен никому не нужны и не имеют никакого влияния в наше время. Только заявления и могут распространять. Что, хлебушек отняли? Уже подсчитано всё было? Так в суд пусть подают на упущенную выгоду, как древневеликие соседи. Было бы понятно, если в заявлении было озвучено, что система распространения билетов на ЧМ не предоставила равные возможности всем болельщикам сборной, так нет же - "как это, не нам дали?!" А если бы "нам", то и плевать на остальных, судя по всему.
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Из Твери Леха
1577134218
"Наши парни" - это неспроста такое название. Они таким образом намекают, что фанаты Спартака это "не наши парни", дескать оскорбили Дзюбу=оскорбили всю страну. Питер рулит РФС, ничего тут не поделаешь.
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ААМ
1577134621
Я не знал, что Фратрия - все активные болельщики сборной России.
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general.lizyukov
1577137055
До фратрии дошло, что они - не священная корова, которую побоятся зарезать? А что будет, когда они узнают, что их на стадики пускать перестанут, за их поведение? Ну, как в обожаемой ими Европе.
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yegor.shadrin
1577140348
Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ---- https://bit.vodka/strong
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Rus9I
1577143551
Забавно получается) Похоже только Фратрия показывает истинное лицо "системы" Остальные футбольные организации просто молчат. Для тех кто не понимает что происходит: Фанат, это не гопник который несет беспредел на стадионы. Это человек поддерживающимся свой РОДНОЙ КЛУБ, но и свою сборную! Вся это история с "очищением" футбола, идет к тому, что на футбол, будут приходить как в кино... Пришел, посмотрел, ушел. Закончится энергетика, эмоции, смысл игры. Представьте на секунду: Ливерпуль, останется без своих "фанатов" который всей душой болеют и поют на стадионе. У нас итак особо посмотреть не на что, а тут помимо скучного футбола, еще и зрители которым пофиг. Я может не прав, но для меня футбол это эмоции, а без фанатских секторов, это театр(
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Дядя Серёжа
1577150419
Не у каждого клуба есть своя такая "Фратрия" и разговор идёт не только о Спартаке и совсем не о Спартаке, как я понимаю. Дебилов на стадионах хватает, но им не фанат имя. Независимо от правительств, клубности, партийности - Россия вперёд!!! Даже Дзюба.
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serhio80
1577170689
Достаточно посмотреть кто стоит во главе РФС)
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Ковастер
1577183043
А чему удивляться??? А что думала фратрия , когда на играх Спартака кричала ГлушаковРТИ8, когда на шарфах писали Федун пнх, Когда на трибунах а Санмарино якричали в адрес Дзюбы?.Когда в адрес тренера Кононова засмтво кричали. А теперь как в анегдоте про хохлов:"А нас за что?" давно пора выгнать это пьяное быдло с трибун и забыть про это недоразумение!
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