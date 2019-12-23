Алланазаров: «Ростов» расторг контракт с защитником сборной Исландии Сигурдссоном

Защитник «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон покидает российскую команду, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

«Ростов» расторг контракт по обоюдному согласию с Рагнаром Сигурдссоном. Парню все надело, будет играть либо в Швеции, либо на родине», – написал Алланазаров в телеграме.