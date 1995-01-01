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    Алланазаров: «Ростов» расторг контракт с защитником сборной Исландии Сигурдссоном

    Защитник «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон покидает российскую команду, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    «Ростов» расторг контракт по обоюдному согласию с Рагнаром Сигурдссоном. Парню все надело, будет играть либо в Швеции, либо на родине», – написал Алланазаров в телеграме.

    • В этом сезоне 33-летний защитник сыграл 13 матчей за «Ростов».
    • За сборную Исландии Сигурдссон провел 94 матча, забил пять голов и отдал три ассиста.
    • Сигурдссон попал в символическую сборную отборочного турнира Евро-2020.

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 16:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4331

      серега кашин 7 минут назад

      у ростава опять проблемы с финансами

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    • ...
      Рейтинг: +1235

      Genz 35 минут назад

      Надоело без зарплаты и премиальных. Началось в Ростове. Еременко следующий

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