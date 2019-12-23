Алланазаров: «Ростов» расторг контракт с защитником сборной Исландии Сигурдссоном

Защитник «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон покидает российскую команду, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.
«Ростов» расторг контракт по обоюдному согласию с Рагнаром Сигурдссоном. Парню все надело, будет играть либо в Швеции, либо на родине», – написал Алланазаров в телеграме.
- В этом сезоне 33-летний защитник сыграл 13 матчей за «Ростов».
- За сборную Исландии Сигурдссон провел 94 матча, забил пять голов и отдал три ассиста.
- Сигурдссон попал в символическую сборную отборочного турнира Евро-2020.
Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова