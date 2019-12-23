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  • Алланазаров: «Ростов» расторг контракт с защитником сборной Исландии Сигурдссоном

Алланазаров: «Ростов» расторг контракт с защитником сборной Исландии Сигурдссоном

23 декабря 2019, 16:02
5

Защитник «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон покидает российскую команду, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

«Ростов» расторг контракт по обоюдному согласию с Рагнаром Сигурдссоном. Парню все надело, будет играть либо в Швеции, либо на родине», – написал Алланазаров в телеграме.

  • В этом сезоне 33-летний защитник сыграл 13 матчей за «Ростов».
  • За сборную Исландии Сигурдссон провел 94 матча, забил пять голов и отдал три ассиста.
  • Сигурдссон попал в символическую сборную отборочного турнира Евро-2020.

Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Ростов Исландия Сигурдссон Рагнар
Комментарии (5)
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серега кашин
1577108691
у ростава опять проблемы с финансами
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Axe111
1577110996
Мягко говоря дилетант!!!!!!
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geroin161
1577111546
А вот это хреново!!! один из моих любимых футболистов. Щас ещё и Сигурдарсон отскочет
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