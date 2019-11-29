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  • Рагнар Сигурдссон, Пятов, Депай – в сборной отборочного турнира Евро-2020

Рагнар Сигурдссон, Пятов, Депай – в сборной отборочного турнира Евро-2020

29 ноября 2019, 16:40
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УЕФА опубликовал символическую сборную квалификации чемпионата Европы 2020 года.

В число игроков включили защитника «Ростова» и сборной Исландии Рагнара Сигурдссона.

Сборная отбора Евро-2020: Андрей Пятов (Украина), Рагнар Сигурдссон (Исландия), Мерих Демирал (Турция), Серхио Рамос (Испания), Янис Кусулос (Кипр), Эран Захави (Израиль), Жоржиньо Вейналдум, Мемфис Депай (оба – Нидерланды), Бернарду Силва (Португалия), Гарри Кейн, Рахим Стерлинг (оба – Англия).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Евро-2020
Отбор ЧЕ-2020 Ростов Исландия Пятов Андрей Сигурдссон Рагнар Депай Мемфис
Комментарии (1)
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vgarakh
1575098144
Сигурдссон молодцом, держит форму и в сборной и в клубе!!! Удачи!!!
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