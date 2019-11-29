Рагнар Сигурдссон, Пятов, Депай – в сборной отборочного турнира Евро-2020

УЕФА опубликовал символическую сборную квалификации чемпионата Европы 2020 года.
В число игроков включили защитника «Ростова» и сборной Исландии Рагнара Сигурдссона.
Сборная отбора Евро-2020: Андрей Пятов (Украина), Рагнар Сигурдссон (Исландия), Мерих Демирал (Турция), Серхио Рамос (Испания), Янис Кусулос (Кипр), Эран Захави (Израиль), Жоржиньо Вейналдум, Мемфис Депай (оба – Нидерланды), Бернарду Силва (Португалия), Гарри Кейн, Рахим Стерлинг (оба – Англия).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Евро-2020