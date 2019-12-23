Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Реала» спели «Зачем нужен VAR?» во время матча с «Атлетиком»

Фанаты «Реала» спели «Зачем нужен VAR?» во время матча с «Атлетиком»

23 декабря 2019, 09:20
8

Болельщики «Реала» выразили недовольство работой системы VAR.

Во время матча 18-го тура Примеры против «Атлетика» фанаты мадридцев на трибунах «Сантьяго Бернабеу» пели «Зачем нужен VAR?».

Кроме того, болельщики «Реала» освистали судей во время объявления диктором стадиона их фамилий.

На прошлой неделе столичная команда сыграла вничью с «Барселоной» (0:0). В этом матче арбитр не заметил два фола против Рафаэля Варана в штрафной площади каталонцев, при этом отказавшись смотреть видеоповтор.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Атлетик Барселона
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Saracen Jr
1577084509
Ага. Без вара же они 3 лч взяли, а с ним бы не получилось)))
Ответить
Патронташ
1577093339
Обиженки.
Ответить
Barçist
1577098161
Когда ввели VAR было ясно,что больше всех пострадает Реал.Часто они вылазили на решениях судей,да и у Роналду прозвище не зря появилось.Суарес вон меньше стал падать,всё равно бесполезно.
Ответить
Алексей новый
1577296354
ПЕНАЛДУ поэтому и ушел, а Рамос перестал плакать и кататься от "боли".
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+