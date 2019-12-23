Фанаты «Реала» спели «Зачем нужен VAR?» во время матча с «Атлетиком»

Болельщики «Реала» выразили недовольство работой системы VAR.

Во время матча 18-го тура Примеры против «Атлетика» фанаты мадридцев на трибунах «Сантьяго Бернабеу» пели «Зачем нужен VAR?».

Кроме того, болельщики «Реала» освистали судей во время объявления диктором стадиона их фамилий.

На прошлой неделе столичная команда сыграла вничью с «Барселоной» (0:0). В этом матче арбитр не заметил два фола против Рафаэля Варана в штрафной площади каталонцев, при этом отказавшись смотреть видеоповтор.