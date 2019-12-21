Божович продолжит тренировать «Крылья Советов»

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что главный тренер команды Миодраг Божович останется на своей должности.

«Сегодня прошло заседание совета директоров «Крылья Советов», на котором принято решение не менять тренерский штаб. Мы проанализировали спортивные итоги первой части чемпионата. Они нас категорически не устраивают.

Да, была красивая победа над ЦСКА, была хорошая серия из трех побед подряд осенью. Но затем была серия поражений, которая поставила «Крылья Советов» на 15-е место в РПЛ. И этим результатом мы категорически не удовлетворены. Правительство делает для команды абсолютно все. С июля у команды нет задержек по зарплате – она выплачивается день в день. Хотя в прошлом сезоне задержки по зарплате составляли до трех месяцев.

Хочу отметить, что «Крылья» стали эффективнее распоряжаться финансами: этим летом клуб не выплатил за расторжение контрактов с игроками ни рубля, «Крылья» сэкономили на закупках более 20 миллионов рублей, наши доходы с трансферов в три раза выше расходов на эту затратную часть, а доходы от работы с коммерческими партнерами за этот год выросли в два раза.

Еще один важный момент в системе работы клуба: центр подготовки футболистов «Крыльев Советов» в ближайшее время получит статус Академии футбола высшей категории. Таким образом, она станет первой такой академией в Самарской области и одной из первых в России. Эта работа обычно не выносится в публичную плоскость, но она ведется ежедневно и во многом формирует клуб, который мы хотим видеть в будущем «Крылья Советов» – без долгов, финансово здоровые, открытые и понятные как для болельщиков, так и для потенциальных партнеров.

Совет директоров проанализировал сложную ситуацию, в которую попала команда. Задача занять в чемпионате более высокое место как была, так и остается. Мы обсудили планы усиления команды на весеннюю часть РПЛ. Перед командой поставлена жесткая задача – успешно провести оставшиеся игры. Хочу подчеркнуть, что мы создаем для команды все необходимые условия, но, в свою очередь, требуем от нее выполнения поставленных задач», – сказал Фетисов.

Команда по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Контракт Божовича с «Крыльями» рассчитан до декабря 2020 года.

Сообщалось, что клуб не смог договориться с черногорцем о сумме компенсации за расторжение контракта, поэтому он продолжит тренировать «Крылья».

Божович: «Я остаюсь в «Крыльях Советов»