Сафонов – лучший футболист Краснодарского края в 2019 году

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим футболистом Краснодарского края по итогам 2019 года.
20-летний голкипер стал победителем традиционного опроса «Независимой спортивной газеты».
В голосовании спортивных журналистов Кубани Сафонов набрал 103 очка, опередив Ари (85) и Вандерсона (57).
- Сафонов – воспитанник «Краснодара», за основу дебютировал 13 августа 2017 года.
- В текущем сезоне он провел 24 матча в составе южан во всех турнирах и пропустил 34 гола.
Источник: Официальный сайт «Краснодара»