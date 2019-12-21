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Сафонов – лучший футболист Краснодарского края в 2019 году

21 декабря 2019, 11:28
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим футболистом Краснодарского края по итогам 2019 года.

20-летний голкипер стал победителем традиционного опроса «Независимой спортивной газеты».

В голосовании спортивных журналистов Кубани Сафонов набрал 103 очка, опередив Ари (85) и Вандерсона (57).

  • Сафонов – воспитанник «Краснодара», за основу дебютировал 13 августа 2017 года.
  • В текущем сезоне он провел 24 матча в составе южан во всех турнирах и пропустил 34 гола.

Источник: Официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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portero
1576928182
Матвею спортивной наглости,смелости добавить необходимо.
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Кузьмич на трибуне
1577037087
Главное не поймать звезду. Что бы не было таких ляпов как с Локо. Кроме того маленький совет :" Для отработки мгновенной реакции нужно серьёзно заниматься настольным теннисом". Это не только мой совет. такие рекомендации давал и В.Третьяк, и Р.Дасаев, и Мухаммед Али.
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