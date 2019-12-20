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  • РФС не будет заводить новое дело против Слуцкого за слова об арбитрах в 2016 году

РФС не будет заводить новое дело против Слуцкого за слова об арбитрах в 2016 году

20 декабря 2019, 00:31
3

Комитет по этике РФС не намерен открывать дело против главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за его высказывания трехлетней давности.

В преддверии Евро-2016 Слуцкий в эфире телевидения пошутил, что «российского арбитра уже можно бить».

Судьи обратились в РФС с просьбой дать оценку словам тренера.

Комитет по этике в феврале 2017 года рекомендовал Слуцкому извиниться за сказанное, вынеся при этом ему предупреждение.

«Если вы помните, то комитет по этике только рекомендовал Леониду Слуцкому принести извинения. Это не было требованием. Теперь вопрос извинений – дело совести самого тренера. Думаю, он помнит об этом, но я не могу говорить за него, извинится он или нет. Никаких новых разбирательств, если Слуцкий не принесет извинений, в его адрес не будет», – сказал глава комитета по этике Семен Андреев.

Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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ALEX ML
1576791575
Ну он прав. Но скорее нужно, чем можно
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Давид59
1576821280
Сказано было в 2016-м. Чего опять вспомнили?
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Garrincha58
1576822659
не успел Лёня вернуться как на следующий день его уже под статью блин оперативно работают, судьи у нас неприкосновенны как депутаты их нельзя даже в шутливой форме критиковать
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