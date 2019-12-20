РФС не будет заводить новое дело против Слуцкого за слова об арбитрах в 2016 году

Комитет по этике РФС не намерен открывать дело против главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за его высказывания трехлетней давности.

В преддверии Евро-2016 Слуцкий в эфире телевидения пошутил, что «российского арбитра уже можно бить».

Судьи обратились в РФС с просьбой дать оценку словам тренера.

Комитет по этике в феврале 2017 года рекомендовал Слуцкому извиниться за сказанное, вынеся при этом ему предупреждение.

«Если вы помните, то комитет по этике только рекомендовал Леониду Слуцкому принести извинения. Это не было требованием. Теперь вопрос извинений – дело совести самого тренера. Думаю, он помнит об этом, но я не могу говорить за него, извинится он или нет. Никаких новых разбирательств, если Слуцкий не принесет извинений, в его адрес не будет», – сказал глава комитета по этике Семен Андреев.

Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?