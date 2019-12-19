Лемар может перейти из «Атлетико» в «Лион»

Вингер «Атлетико» Тома Лемар во время зимнего трансферного окна может вернуться во Францию.

По информации Marca, вариант с подписанием 24-летнего футболиста рассматривает «Лион», который ищет замену Мемфису Депаю, выбывшему на длительный срок из-за травмы колена.

Мадридский клуб готов расстаться с французом, чтобы получить деньги на усиление состава.