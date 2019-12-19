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    Лемар может перейти из «Атлетико» в «Лион»

    Вингер «Атлетико» Тома Лемар во время зимнего трансферного окна может вернуться во Францию.

    По информации Marca, вариант с подписанием 24-летнего футболиста рассматривает «Лион», который ищет замену Мемфису Депаю, выбывшему на длительный срок из-за травмы колена.

    Мадридский клуб готов расстаться с французом, чтобы получить деньги на усиление состава.

    • Лемар выступает за «Атлетико» с лета 2018 года.
    • За его трансфер «Монако» выручил 70 миллионов евро.
    • За полтора сезона игрок провел 63 матча, забил три гола и сделал шесть ассистов.

    Источник: Marca

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    19.12.2019 23:49
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