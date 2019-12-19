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Лемар может перейти из «Атлетико» в «Лион»

19 декабря 2019, 23:49

Вингер «Атлетико» Тома Лемар во время зимнего трансферного окна может вернуться во Францию.

По информации Marca, вариант с подписанием 24-летнего футболиста рассматривает «Лион», который ищет замену Мемфису Депаю, выбывшему на длительный срок из-за травмы колена.

Мадридский клуб готов расстаться с французом, чтобы получить деньги на усиление состава.

  • Лемар выступает за «Атлетико» с лета 2018 года.
  • За его трансфер «Монако» выручил 70 миллионов евро.
  • За полтора сезона игрок провел 63 матча, забил три гола и сделал шесть ассистов.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 Испания. Примера Лион Атлетико Лемар Тома
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