Лемар может перейти из «Атлетико» в «Лион»

Вингер «Атлетико» Тома Лемар во время зимнего трансферного окна может вернуться во Францию.
По информации Marca, вариант с подписанием 24-летнего футболиста рассматривает «Лион», который ищет замену Мемфису Депаю, выбывшему на длительный срок из-за травмы колена.
Мадридский клуб готов расстаться с французом, чтобы получить деньги на усиление состава.
- Лемар выступает за «Атлетико» с лета 2018 года.
- За его трансфер «Монако» выручил 70 миллионов евро.
- За полтора сезона игрок провел 63 матча, забил три гола и сделал шесть ассистов.
Источник: Marca