Сарри – о голе Роналду «Сампдории»: «Показалось, что Криштиану завис в воздухе на целую вечность»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о победе над «Сампдорией» (2:1) в рамках чемпионата Италии.
«Гол Дибалы был таким же изумительным, как и мяч Роналду. Показалось, что Криштиану завис в воздухе на целую вечность.
Мне понравилось, как «Юве» вошел в игру, но после перерыва нам не хватало сплоченности.
Могли решить судьбу матча раньше. Тем более, что в конце матча, когда «Сампдория» насела на наши ворота, могло произойти что угодно», – заявил Сарри.
- «Ювентус» возглавил турнирную таблицу Серии А, но у «Интера» матч в запасе.
Источник: Football Italia