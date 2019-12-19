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  • Сарри – о голе Роналду «Сампдории»: «Показалось, что Криштиану завис в воздухе на целую вечность»

Сарри – о голе Роналду «Сампдории»: «Показалось, что Криштиану завис в воздухе на целую вечность»

19 декабря 2019, 10:59
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о победе над «Сампдорией» (2:1) в рамках чемпионата Италии.

«Гол Дибалы был таким же изумительным, как и мяч Роналду. Показалось, что Криштиану завис в воздухе на целую вечность.

Мне понравилось, как «Юве» вошел в игру, но после перерыва нам не хватало сплоченности.

Могли решить судьбу матча раньше. Тем более, что в конце матча, когда «Сампдория» насела на наши ворота, могло произойти что угодно», – заявил Сарри.

  • «Ювентус» возглавил турнирную таблицу Серии А, но у «Интера» матч в запасе.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (1)
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Давид59
1576742526
Сарри, наверное, опять нюхнул что-то ;)
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