Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Сарри – о голе Роналду «Сампдории»: «Показалось, что Криштиану завис в воздухе на целую вечность»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о победе над «Сампдорией» (2:1) в рамках чемпионата Италии.

    «Гол Дибалы был таким же изумительным, как и мяч Роналду. Показалось, что Криштиану завис в воздухе на целую вечность.

    Мне понравилось, как «Юве» вошел в игру, но после перерыва нам не хватало сплоченности.

    Могли решить судьбу матча раньше. Тем более, что в конце матча, когда «Сампдория» насела на наши ворота, могло произойти что угодно», – заявил Сарри.

    • «Ювентус» возглавил турнирную таблицу Серии А, но у «Интера» матч в запасе.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1251

      Давид59 7 минут назад

      Сарри, наверное, опять нюхнул что-то ;)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru