Сарри – о голе Роналду «Сампдории»: «Показалось, что Криштиану завис в воздухе на целую вечность»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о победе над «Сампдорией» (2:1) в рамках чемпионата Италии.

«Гол Дибалы был таким же изумительным, как и мяч Роналду. Показалось, что Криштиану завис в воздухе на целую вечность.

Мне понравилось, как «Юве» вошел в игру, но после перерыва нам не хватало сплоченности.

Могли решить судьбу матча раньше. Тем более, что в конце матча, когда «Сампдория» насела на наши ворота, могло произойти что угодно», – заявил Сарри.