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  • Попов – Карпину: «Не умрите рядом с полем, потом будем плакать все вместе»

Попов – Карпину: «Не умрите рядом с полем, потом будем плакать все вместе»

19 декабря 2019, 10:39
6

«Ростов» опубликовал поздравления для главного тренера Валерия Карпина в честь двухлетия работы в клубе.

Одно из наиболее запоминающихся поздравлений подготовил полузащитник Ивелин Попов:

«Валерий Георгиевич, привет! Поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам, чтобы Вы еще как минимум десять лет возглавляли «Ростов». Назовите сына Ивелином. Следите за собой. Уже такой возраст. Не умрите рядом с полем, потом будем плакать все вместе», – поздравил Карпина болгарин.

  • «Ростов» идет после 19-ти туров РПЛ на третьем месте.

Источник: Официальный твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Попов Ивелин Карпин Валерий
Комментарии (6)
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mihail200606
1576741497
Гы.. Попыч жжёт..
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Давид59
1576741798
Карпин, пожалуй, осенью был лучшим тренером. С середняком, да ещё и с задержками зарплаты может вполне и в ЛЧ попасть.
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O-kolesov
1576746280
Если рассуждать о Попове сейчас и о Карпине в его игровую практику то можно сказать Попов в подмётки не годится Карпину
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woyser
1576748802
Как трогательно! Валера наверное прослезился.
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Из Твери Леха
1576753368
Неплохо, оригинально. Это лучше чем унылое "здаровьящастья"
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Серёга Краснодарский
1576770993
болгарский перчик отлизал прям шлифовальная машинка
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