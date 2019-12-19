Попов – Карпину: «Не умрите рядом с полем, потом будем плакать все вместе»

«Ростов» опубликовал поздравления для главного тренера Валерия Карпина в честь двухлетия работы в клубе.

Одно из наиболее запоминающихся поздравлений подготовил полузащитник Ивелин Попов:

«Валерий Георгиевич, привет! Поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам, чтобы Вы еще как минимум десять лет возглавляли «Ростов». Назовите сына Ивелином. Следите за собой. Уже такой возраст. Не умрите рядом с полем, потом будем плакать все вместе», – поздравил Карпина болгарин.

«Ростов» идет после 19-ти туров РПЛ на третьем месте.