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    Попов – Карпину: «Не умрите рядом с полем, потом будем плакать все вместе»

    «Ростов» опубликовал поздравления для главного тренера Валерия Карпина в честь двухлетия работы в клубе.

    Одно из наиболее запоминающихся поздравлений подготовил полузащитник Ивелин Попов:

    «Валерий Георгиевич, привет! Поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам, чтобы Вы еще как минимум десять лет возглавляли «Ростов». Назовите сына Ивелином. Следите за собой. Уже такой возраст. Не умрите рядом с полем, потом будем плакать все вместе», – поздравил Карпина болгарин.

    • «Ростов» идет после 19-ти туров РПЛ на третьем месте.

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1251

      Давид59 20 минут назад

      Карпин, пожалуй, осенью был лучшим тренером. С середняком, да ещё и с задержками зарплаты может вполне и в ЛЧ попасть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6418

      mihail200606 25 минут назад

      Гы.. Попыч жжёт..

      0
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