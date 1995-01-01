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    Кикнадзе: «Некий господин решил заработать деньги на молодом талантливом футболисте «Локомотива»

    Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал иск в размере 350 тысяч евро, поданный к хавбеку молодежной команды Максиму Мухину.

    «ФК «Локомотив» не может не следить за событиями в Тольятти. Дело касается нашего молодого игрока, он уже вписался в нашу семью. Суть вопроса заключается в том, что некий господин Платов решил заработать деньги на молодом талантливом футболисте.

    А такой подход напрямую идет вразрез с п. 4 ст. 19.3 Закона о спорте, где сказано, что агенты обязаны иметь аккредитацию для ведения спортивной деятельности. Данной аккредитации у г-на Платова нет, то есть вести переговоры по трудоустройству спортсмена в профессиональный футбольный клуб он не имел права.

    При этом указано, что Мухин должен был уведомить агента за 45 дней перед заключением трудового договора с футбольным клубом, а за нарушение предусмотрен штраф в 50 тысяч евро. Данное условие в свою очередь уже противоречит Конституции и Трудовому кодексу, которые гарантируют право работника на самостоятельное заключение трудового договора в любое время.

    Подобные теневые агенты мешают развитию молодых футболистов в нашей стране. Не хотел бы говорить об этом деле как о прецеденте в нашем футболе, но «Локомотив» и в дальнейшем будет пресекать все попытки надавить на наших игроков, отвлечь от футбола», – сказал Кикнадзе.

    • На Мухина подала иск сторона, представляющая Анатолия Платова, который был посредником футболиста при переходе в «Крылья Советов».
    • По мнению агента, игрок допустил нарушения при одностороннем расторжении договора, из-за чего должен выплатить компенсацию в размере 350 тысяч евро.
    • В этом сезоне 18-летний Мухин сыграл 21 матч, забил два гола.

    Хавбек «Локо» Мухин – об иске на 350 тысяч: «Агент предложил ехать в «Зенит». Я не захотел, и у нас начались разногласия»


    Источник: «Чемпионат»

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