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    Хавбек «Локо» Мухин – об иске на 350 тысяч: «Агент предложил ехать в «Зенит». Я не захотел, и у нас начались разногласия»

    Полузащитник молодежной команды «Локомотива» Максим Мухин рассказал об иске на 350 тысяч евро, который подал к нему от его бывший агент Анатолий Платов.

    «В 16 лет я перешел в «молодежку» «Крыльев Советов», а в 17 оказался в «Локомотиве». Все это время сотрудничал с одним человеком, Анатолием Платовым. Познакомился с ним еще в академии, мне его посоветовали тренеры. На тот момент был неопытен в этих вопросах, поэтому пришлось согласиться. Он агент? Ну как агент, без лицензии. Просто помогал мне решать какие-то вопросы.

    Вариант с «Локомотивом» тоже организовал не он, меня пригласил знакомый селекционер из клуба. Платов договаривался о моментах, связанных с переездом, – о билетах и прочем. Поначалу говорил, что ведет переговоры о контракте. Но в какой-то момент сказал: «Контракт – кабала, поехали отсюда». При этом все контракты «Локомотива» – однотипные, и ничего такого там не было. А он все: кабала, кабала. Предложил ехать в «Зенит». Я не захотел, и после этого у нас начались разногласия.

    После этого понял, что наши отношения не складываются. Он сказал, что я не имею права подписывать контракт, штрафом мне угрожал. При этом, повторюсь, у него даже лицензии агента не было. Ничего ему не ответил и принял решение остаться в «Локомотиве». В ответ он прислал мне счет – 350 тысяч евро», – сказал Мухин.

    В Тольятти прошло судебное заседание по иску к Мухину. В ходе слушаний сторона истца попросила о переносе процесса на другую дату для ознакомления с новыми материалами дела, судья Тарасюк удовлетворила прошение и перенесла заседание на 15 января.

    • На Мухина подала иск сторона, представляющая Анатолия Платова, который был посредником футболиста при переходе в «Крылья Советов».
    • По мнению агента, игрок допустил нарушения при одностороннем расторжении договора, из-за чего должен выплатить компенсацию в размере 350 тысяч евро.
    • В этом сезоне 18-летний Мухин сыграл 21 матч, забил два гола.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6427

      FanatSerj 41 минуту назад

      нахрен этих нахлебников разогнать, если уж агент хочет представлять интересы игрока, то пусть игрок ему из своих и платит, клубу то зачем ему "взятки" давать.

      0
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      Рейтинг: +7942

      parevg 1 час назад

      Все агенты такие, их интересуют только деньги, которые с игрока и клуба можно получить, а что будет с карьерой игрока им не важно.
      Главное продать!

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