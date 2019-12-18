Хавбек «Локо» Мухин – об иске на 350 тысяч: «Агент предложил ехать в «Зенит». Я не захотел, и у нас начались разногласия»

Полузащитник молодежной команды «Локомотива» Максим Мухин рассказал об иске на 350 тысяч евро, который подал к нему от его бывший агент Анатолий Платов.

«В 16 лет я перешел в «молодежку» «Крыльев Советов», а в 17 оказался в «Локомотиве». Все это время сотрудничал с одним человеком, Анатолием Платовым. Познакомился с ним еще в академии, мне его посоветовали тренеры. На тот момент был неопытен в этих вопросах, поэтому пришлось согласиться. Он агент? Ну как агент, без лицензии. Просто помогал мне решать какие-то вопросы.

Вариант с «Локомотивом» тоже организовал не он, меня пригласил знакомый селекционер из клуба. Платов договаривался о моментах, связанных с переездом, – о билетах и прочем. Поначалу говорил, что ведет переговоры о контракте. Но в какой-то момент сказал: «Контракт – кабала, поехали отсюда». При этом все контракты «Локомотива» – однотипные, и ничего такого там не было. А он все: кабала, кабала. Предложил ехать в «Зенит». Я не захотел, и после этого у нас начались разногласия.

После этого понял, что наши отношения не складываются. Он сказал, что я не имею права подписывать контракт, штрафом мне угрожал. При этом, повторюсь, у него даже лицензии агента не было. Ничего ему не ответил и принял решение остаться в «Локомотиве». В ответ он прислал мне счет – 350 тысяч евро», – сказал Мухин.

В Тольятти прошло судебное заседание по иску к Мухину. В ходе слушаний сторона истца попросила о переносе процесса на другую дату для ознакомления с новыми материалами дела, судья Тарасюк удовлетворила прошение и перенесла заседание на 15 января.