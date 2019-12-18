Савин: «Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов»

Блогер Евгений Савин прокомментировал удаление с ютуба нового выпуска шоу «КраСава» про проблемы во взаимоотношениях футбольных фанатов в России с правоохранительными органами и властью.

«Я так же, как и вы, проснулся вот с такой картиной! Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. Перезальем/восстановим и будем ждать вашей поддержки», – написал Савин в инстаграме.

В 19-м туре РПЛ фанаты большинства российских клубов поддержали акцию против полицейского беспредела.

Фанатские сектора становились пустыми после 30-й минуты или позднее.

Таким образом активные болельщики продемонстрировали свое отношение к систематическому, на их взгляд, произволу властей.

Выпуск «КраСавы» про фанатов появился на другой площадке. Ранее его заблокировали на ютубе