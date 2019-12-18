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  • Савин: «Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов»

Савин: «Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов»

18 декабря 2019, 13:33
7

Блогер Евгений Савин прокомментировал удаление с ютуба нового выпуска шоу «КраСава» про проблемы во взаимоотношениях футбольных фанатов в России с правоохранительными органами и властью.

«Я так же, как и вы, проснулся вот с такой картиной! Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. Перезальем/восстановим и будем ждать вашей поддержки», – написал Савин в инстаграме.

  • В 19-м туре РПЛ фанаты большинства российских клубов поддержали акцию против полицейского беспредела.
  • Фанатские сектора становились пустыми после 30-й минуты или позднее.
  • Таким образом активные болельщики продемонстрировали свое отношение к систематическому, на их взгляд, произволу властей.

Выпуск «КраСавы» про фанатов появился на другой площадке. Ранее его заблокировали на ютубе

text

Публикация от text (@sava9)

Источник: инстаграм Евгения Савина
Россия. Премьер-лига Савин Евгений
Комментарии (7)
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InterMilLano1908
1576666204
Понятно что не просто так сделал выпуск, понятно что заказ накалить обстановку в стране.... Но возможно уже и реально пора??? Власть уже обнаглела край, но вот кто их сменит вот почему еще пупкина на площади не повешали с его братками
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johnny983
1576670047
Или под шумок пропиарить канал решили...
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ГераХэвиЛОКО
1576672817
Начал вчера смотреть не досмотрел блин
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РМЗ
1576681759
Выпусти заграницей через кого то .
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