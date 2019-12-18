Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Савин: «Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов»

    Блогер Евгений Савин прокомментировал удаление с ютуба нового выпуска шоу «КраСава» про проблемы во взаимоотношениях футбольных фанатов в России с правоохранительными органами и властью.

    «Я так же, как и вы, проснулся вот с такой картиной! Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. Перезальем/восстановим и будем ждать вашей поддержки», – написал Савин в инстаграме.

    • В 19-м туре РПЛ фанаты большинства российских клубов поддержали акцию против полицейского беспредела.
    • Фанатские сектора становились пустыми после 30-й минуты или позднее.
    • Таким образом активные болельщики продемонстрировали свое отношение к систематическому, на их взгляд, произволу властей.

    Выпуск «КраСавы» про фанатов появился на другой площадке. Ранее его заблокировали на ютубе

    text

    Публикация от text (@sava9)

    Источник: инстаграм Евгения Савина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +181

      johnny983 32 минуты назад

      Или под шумок пропиарить канал решили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3179

      InterMilLano1908 1 час назад

      Понятно что не просто так сделал выпуск, понятно что заказ накалить обстановку в стране.... Но возможно уже и реально пора??? Власть уже обнаглела край, но вот кто их сменит вот почему еще пупкина на площади не повешали с его братками

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74851
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru