Выпуск «КраСавы» про фанатов появился на другой площадке. Ранее его заблокировали на ютубе

Новый выпуск шоу «КраСава», автором которого является экс-форвард клубов РПЛ Евгений Савин, был удален с ютуба.
Двухчасовой выпуск посвящен проблемам во взаимоотношениях футбольных фанатов в России с правоохранительными органами и властью.
Поскольку на основной площадке ролик заблокировали, его разместили на альтернативной. Посмотреть двухчасовое видео можно ЗДЕСЬ. Оттуда файл можно скачать – на случай последующего удаления видео.
- В 19-м туре РПЛ фанаты большинства российских клубов поддержали акцию против полицейского беспредела.
- Фанатские сектора становились пустыми после 30-й минуты или позднее.
- Таким образом активные болельщики продемонстрировали свое отношение к систематическому, на их взгляд, произволу властей.