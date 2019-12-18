Выпуск «КраСавы» про фанатов появился на другой площадке. Ранее его заблокировали на ютубе

Новый выпуск шоу «КраСава», автором которого является экс-форвард клубов РПЛ Евгений Савин, был удален с ютуба.

Двухчасовой выпуск посвящен проблемам во взаимоотношениях футбольных фанатов в России с правоохранительными органами и властью.

Поскольку на основной площадке ролик заблокировали, его разместили на альтернативной. Посмотреть двухчасовое видео можно ЗДЕСЬ. Оттуда файл можно скачать – на случай последующего удаления видео.