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    • Выпуск «КраСавы» про фанатов появился на другой площадке. Ранее его заблокировали на ютубе

    Выпуск «КраСавы» про фанатов появился на другой площадке. Ранее его заблокировали на ютубе

    Новый выпуск шоу «КраСава», автором которого является экс-форвард клубов РПЛ Евгений Савин, был удален с ютуба.

    Двухчасовой выпуск посвящен проблемам во взаимоотношениях футбольных фанатов в России с правоохранительными органами и властью.

    Поскольку на основной площадке ролик заблокировали, его разместили на альтернативной. Посмотреть двухчасовое видео можно ЗДЕСЬ. Оттуда файл можно скачать – на случай последующего удаления видео.

    • В 19-м туре РПЛ фанаты большинства российских клубов поддержали акцию против полицейского беспредела.
    • Фанатские сектора становились пустыми после 30-й минуты или позднее.
    • Таким образом активные болельщики продемонстрировали свое отношение к систематическому, на их взгляд, произволу властей.

    Источник: «Яндекс.Диск»

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    18.12.2019 10:33
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    Комментарии (6)
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    МЯСО87
    1576654775
    Посмотрите фабрику футбола или управляемый хаос у Миши Борзыкина, все поделу, с юмором и коротко.
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    Mazai-NN
    1576656068
    Многие посмотрели. Я когда смотрел было 19 тысяч лайков. Женек КРАСАВА. А шакалы беспределят.
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    bset
    1576656352
    Какие такие условия он нарушил, что ролик удалили? Реально беспредел какой-то. YouTube что-то совсем обнаглел.
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    ologreds
    1694987692
    numo593725
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