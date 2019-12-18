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  • РФС – о матче «Краснодар» – ЦСКА: Казарцев ошибся, не назначив пенальти за фол на Чалове. Игры рукой у Ари не было

РФС – о матче «Краснодар» – ЦСКА: Казарцев ошибся, не назначив пенальти за фол на Чалове. Игры рукой у Ари не было

18 декабря 2019, 12:38
31

Экспертно-судейская комиссия при РФС рассмотрела эпизоды матча 19-го тура РПЛ «Краснодар»ЦСКА (1:1).

Комиссия согласилась с мнением инспектора матча о центрального об эпизоде с единоборством Александра Мартыновича и Федора Чалова в штрафной площади хозяев на 33-й минуте. Арбитр Василий Казарцев, по мнению экспертов и инспектора, принял ошибочное решение, не назначив пенальти в ворота «Краснодара».

При этом комиссия считает, что на 57-й минуте судья поступил правильно, назначив 11-метровый в ворота ЦСКА.

«Камеры системы VAR подтвердили отсутствие контакта руки и мяча у Ари, а действия защитника ЦСКА Ивана Облякова трактуются ЭСК как «лишение соперника явной возможности забить гол при попытке сыграть в мяч в штрафной площади», – говорится в сообщении пресс-службы ЭСК.

  • После игры к главному арбитру встречи подошел главный тренер москвичей Виктор Гончаренко. Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав в числе прочего: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».

Егоров – об игре «Краснодар» – ЦСКА: «Казарцев провел достойный матч»


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Ари Чалов Федор Казарцев Василий
Комментарии (31)
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Жорик кекс обжорик
1576662134
вот и все вот и все, гинер получил свое и по заслугам...
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bset
1576662882
Так а ВАР на что? Если даже с повторами не может разобраться, отправляйте на переобучение.
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CSKA57
1576664116
На Ари не ошибся, а на Чалове ошибся! Таким образом, Вася Казарцев повлиял на исход матча. Вопрос: какое наказание понесет и какой штраф заплатит Вася?
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InterMilLano1908
1576665654
Ну тогда пусть все себе подигрывают рукой чего нет то? Прижатая она или нет не имеет значение тк он ею себе обработал мяч, а не мяч в него случайно отлетел... Это позор, все видели руку и такую ахинею нести
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amazonaws
1576668489
Казарцев ошибочно не назначил пенальти в матче «Краснодар» - ЦСКА??? ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА НЕ ТОЛЬКО арбитра КАЗАРЦЕВА, НО И СУДЕЙ, КОТОРЫЕ СИДЕЛИ НА ВАР! Ари подыгрывает себе рукой в штрафной ЦСКА и после этого назначают пеналь в ворота ЦСКА! Ари подыграл себе рукой, хотя и с рикошетом от своего тела. По всем правилам это рука и пеналя НЕТ! Но судьи на ВАР этого не заметили, а потом, задним числом сказали, что не разглядели руку!!! Но Гинера наказали ни за что и ЦСКА потерял ТРИ очка. И как такое судейство можно признать положительным!!! У Гинера и накипело, когда его команду засуживают и отбирают очки в пользу Зенита. Зенит, за счёт административного и судейского ресурса РФС, вырвался на 10 очков вперёд конкурентов. А конкурентов Зенита ТОПЯТ судьи, согласно ЦЕНЫ вопроса!!! Судейство Казарцева ПРОВАЛЬНОЕ!!! Егоров ОТМАЗЫВАЕТ Казарцева!!! Судейская МАФИЯ рулит и набивает свои карманы деньгами, а на команды, игроков, тренеров, болельщиков им НАПЛЕВАТЬ!!! Они прикрываются футболом для своего КРИМИНАЛЬНОГО и преступного обогащения! Казарцев ПРОВАЛИЛ судейство матча!!! Его надо отстранять! Егорова, из судейства, надо ГНАТЬ уже давно!!! И не только ГНАТЬ, но и возбуждать уголовные дела против него и его крышевателей!!! Менять надо ПОЛНОСТЬЮ всю систему судейства РФС и ВСЕХ чиновников! ОНИ все в КРИМИНАЛЬНОМ ШОКОЛАДЕ, а команды страдают! Дюков полностью устранился от разбирательства и свалил всё на своих замов. А замы и чиновники РФС КРЫШУЮТ судейскую мафию и топят конкурентов Зенита!
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Skull_Boy
1576670280
Почему то я не удивлен и какой уже раз Коней знатно засуживают в первой игре против Сочи, где осознано Чалову нос ломают, Зенит, Динамо и вот сейчас Быки и т.д., и в итоге доводят игру до ничейки и если потери прилепить, то как раз и получится в районе 42-45
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O-kolesov
1576671762
Это самое позорное судейство какое я видел в последние годы.Хотя и болею за Зенит.
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Derzkiy1
1576674982
Очередные 3 очка из за судей Армейцы теряют в игре с конкурентами ! Зенит и Краснодар ..... в клубе не лучшие времена, но их понять можно !судьи в стране говно !
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BRO_football
1576678606
И конечно же Казарцеву за ошибку ничего не будет. Ни штрафа, ни увольнения. Максимум, пару матчей дома отдохнёт, а потом опять будет судить как ни в чём ни бывало.
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Отчаянный Пердун
1576695767
У Меня другой вопрос! Если Судейство в матче признали как ГОВНО. Значит слова Ганчаренко, адресованные судье были по делу?!?! Как и слова Гинера про Егорова!?!? Гинер и ВМГ были наказаны и оштрафованы. А Егоров и Казарцев понесут хоть какое нибудь наказание????? Наверное они понесут что-то в карманах!!!
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