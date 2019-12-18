РФС – о матче «Краснодар» – ЦСКА: Казарцев ошибся, не назначив пенальти за фол на Чалове. Игры рукой у Ари не было

Экспертно-судейская комиссия при РФС рассмотрела эпизоды матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (1:1).

Комиссия согласилась с мнением инспектора матча о центрального об эпизоде с единоборством Александра Мартыновича и Федора Чалова в штрафной площади хозяев на 33-й минуте. Арбитр Василий Казарцев, по мнению экспертов и инспектора, принял ошибочное решение, не назначив пенальти в ворота «Краснодара».

При этом комиссия считает, что на 57-й минуте судья поступил правильно, назначив 11-метровый в ворота ЦСКА.

«Камеры системы VAR подтвердили отсутствие контакта руки и мяча у Ари, а действия защитника ЦСКА Ивана Облякова трактуются ЭСК как «лишение соперника явной возможности забить гол при попытке сыграть в мяч в штрафной площади», – говорится в сообщении пресс-службы ЭСК.

После игры к главному арбитру встречи подошел главный тренер москвичей Виктор Гончаренко. Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав в числе прочего: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».

Егоров – об игре «Краснодар» – ЦСКА: «Казарцев провел достойный матч»



