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    РФС – о матче «Краснодар» – ЦСКА: Казарцев ошибся, не назначив пенальти за фол на Чалове. Игры рукой у Ари не было

    Экспертно-судейская комиссия при РФС рассмотрела эпизоды матча 19-го тура РПЛ «Краснодар»ЦСКА (1:1).

    Комиссия согласилась с мнением инспектора матча о центрального об эпизоде с единоборством Александра Мартыновича и Федора Чалова в штрафной площади хозяев на 33-й минуте. Арбитр Василий Казарцев, по мнению экспертов и инспектора, принял ошибочное решение, не назначив пенальти в ворота «Краснодара».

    При этом комиссия считает, что на 57-й минуте судья поступил правильно, назначив 11-метровый в ворота ЦСКА.

    «Камеры системы VAR подтвердили отсутствие контакта руки и мяча у Ари, а действия защитника ЦСКА Ивана Облякова трактуются ЭСК как «лишение соперника явной возможности забить гол при попытке сыграть в мяч в штрафной площади», – говорится в сообщении пресс-службы ЭСК.

    • После игры к главному арбитру встречи подошел главный тренер москвичей Виктор Гончаренко. Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав в числе прочего: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».

    Егоров – об игре «Краснодар» – ЦСКА: «Казарцев провел достойный матч»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии14
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      Рейтинг: +7759

      Skull_Boy 21 минуту назад

      Почему то я не удивлен и какой уже раз Коней знатно засуживают в первой игре против Сочи, где осознано Чалову нос ломают, Зенит, Динамо и вот сейчас Быки и т.д., и в итоге доводят игру до ничейки и если потери прилепить, то как раз и получится в районе 42-45

      3
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      Рейтинг: +906

      amazonaws 51 минуту назад

      Казарцев ошибочно не назначил пенальти в матче «Краснодар» - ЦСКА???
      ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА НЕ ТОЛЬКО арбитра КАЗАРЦЕВА, НО И СУДЕЙ, КОТОРЫЕ СИДЕЛИ НА ВАР!
      Ари подыгрывает себе рукой в штрафной ЦСКА и после этого назначают пеналь в ворота ЦСКА!
      Ари подыграл себе рукой, хотя и с рикошетом от своего тела.
      По всем правилам это рука и пеналя НЕТ!
      Но судьи на ВАР этого не заметили, а потом, задним числом сказали, что не разглядели руку!!!
      Но Гинера наказали ни за что и ЦСКА потерял ТРИ очка.
      И как такое судейство можно признать положительным!!!
      У Гинера и накипело, когда его команду засуживают и отбирают очки в пользу Зенита.
      Зенит, за счёт административного и судейского ресурса РФС, вырвался на 10 очков вперёд конкурентов.
      А конкурентов Зенита ТОПЯТ судьи, согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
      Судейство Казарцева ПРОВАЛЬНОЕ!!!
      Егоров ОТМАЗЫВАЕТ Казарцева!!!

      Судейская МАФИЯ рулит и набивает свои карманы деньгами, а на команды, игроков, тренеров, болельщиков им НАПЛЕВАТЬ!!!
      Они прикрываются футболом для своего КРИМИНАЛЬНОГО и преступного обогащения!
      Казарцев ПРОВАЛИЛ судейство матча!!!
      Его надо отстранять!
      Егорова, из судейства, надо ГНАТЬ уже давно!!!
      И не только ГНАТЬ, но и возбуждать уголовные дела против него и его крышевателей!!!
      Менять надо ПОЛНОСТЬЮ всю систему судейства РФС и ВСЕХ чиновников!
      ОНИ все в КРИМИНАЛЬНОМ ШОКОЛАДЕ, а команды страдают!
      Дюков полностью устранился от разбирательства и свалил всё на своих замов.
      А замы и чиновники РФС КРЫШУЮТ судейскую мафию и топят конкурентов Зенита!

      3
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      Рейтинг: +6409

      mihail200606 1 час назад

      Ну теперь то че рассуждать.. Было не было..

      0
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      Рейтинг: 0

      dago41 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -3
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      Рейтинг: +3176

      InterMilLano1908 1 час назад

      Ну тогда пусть все себе подигрывают рукой чего нет то? Прижатая она или нет не имеет значение тк он ею себе обработал мяч, а не мяч в него случайно отлетел... Это позор, все видели руку и такую ахинею нести

      7
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      Рейтинг: +59

      Рубин 666 > InterMilLano1908 1 час назад

      Отмазывают казарцева. На хрена тогда VAR нужен???

      6
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      ...
      Рейтинг: +11024

      vladimir-7 > Рубин 666 1 минуту назад

      Там на VAR сидят такие же подкормленные казарцевы.

      0
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      Рейтинг: +1200

      CSKA57 2 часа назад

      На Ари не ошибся, а на Чалове ошибся! Таким образом, Вася Казарцев повлиял на исход матча. Вопрос: какое наказание понесет и какой штраф заплатит Вася?

      6
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      Рейтинг: +59

      Рубин 666 > CSKA57 1 час назад

      Никой штраф он не заплатит. Может чисто формально, для прессы что нибудь напишут, типа "оштрафован на целых 10000 рублей"...

      3
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      Рейтинг: +35710

      MaxRnD 2 часа назад

      А в предыдущем матче Динамо - Ростов часом нигде не ошибся упырёныш ? ((

      2
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      Рейтинг: +13162

      bset 2 часа назад

      Так а ВАР на что? Если даже с повторами не может разобраться, отправляйте на переобучение.

      4
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      Рейтинг: +43

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот и все вот и все, гинер получил свое и по заслугам...

      -7
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      Рейтинг: +13162

      bset > Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Чего он получил-то?) Гинеру вынесли наказание за критику судей) Комиссия РФС подтвердила, что судья повлиял на итоговый результат матча своими "ошибками")

      2
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      Рейтинг: +3176

      InterMilLano1908 > Жорик секс обжорик 1 час назад

      Ты читай внимательно, не поставили пенальти в ворота Краснодара... Где он ошибся? Засудили ЦСКА в матче и далеко не в первом...

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