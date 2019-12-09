Егоров – об игре «Краснодар» – ЦСКА: «Казарцев провел достойный матч»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров оценил работу бригады арбитров во главе Василием Казарцевым, которая обслуживала матч 19-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (1:1).

«Считаю, что Казарцев провел достойный матч. У меня больше есть вопросов к VAR и тем паузам, которые возникали. Арбитр принимал решение, оно оказывалось правильное, но из-за переговоров он шел к монитору. Мы все ситуации анализируем, делаем выводы и делаем все, чтобы таких ситуаций не возникало.

Бывают ситуации, когда у судей плохая связь, но тут было дело в коммуникации: арбитр объяснял свое мнение, а VAR смотрел по видео. Я бы не сказал, что VAR расслабляет наших арбитров. Есть ситуации, когда арбитр может не увидеть, и только тогда VAR должен прийти на помощь.

Расслабляться ни в коем случае нельзя. Ты можешь раз проскочить, два проскочить, а на третий раз полыхнет. Кто-то провел этот отрезок более стабильно, у кого-то были спады, кто-то его провалил. Но мы команда – нам важно проходить все это вместе. Выводы будем делать по сезону», – сказал Егоров.