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  • Егоров – об игре «Краснодар» – ЦСКА: «Казарцев провел достойный матч»

Егоров – об игре «Краснодар» – ЦСКА: «Казарцев провел достойный матч»

9 декабря 2019, 14:27
11

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров оценил работу бригады арбитров во главе Василием Казарцевым, которая обслуживала матч 19-го тура РПЛ «Краснодар»ЦСКА (1:1).

«Считаю, что Казарцев провел достойный матч. У меня больше есть вопросов к VAR и тем паузам, которые возникали. Арбитр принимал решение, оно оказывалось правильное, но из-за переговоров он шел к монитору. Мы все ситуации анализируем, делаем выводы и делаем все, чтобы таких ситуаций не возникало.

Бывают ситуации, когда у судей плохая связь, но тут было дело в коммуникации: арбитр объяснял свое мнение, а VAR смотрел по видео. Я бы не сказал, что VAR расслабляет наших арбитров. Есть ситуации, когда арбитр может не увидеть, и только тогда VAR должен прийти на помощь.

Расслабляться ни в коем случае нельзя. Ты можешь раз проскочить, два проскочить, а на третий раз полыхнет. Кто-то провел этот отрезок более стабильно, у кого-то были спады, кто-то его провалил. Но мы команда – нам важно проходить все это вместе. Выводы будем делать по сезону», – сказал Егоров.

  • «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.
  • После игры к главному арбитру встречи подошел главный тренер москвичей Виктор Гончаренко. Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав в числе прочего: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Егоров Александр Казарцев Василий
Комментарии (11)
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Niko
1575893192
Безумный совсем что ли? Лучше бы молчал, зачем доказывать свою некомпетентность такими заявлениями?
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paracetamol
1575894895
Нормальное судейство было, но не в пользу лошадей. Оттого Гинер и разорался. Не привык, однако к хорошему судейству. Интересно, накажут его или нет? Вот в чем вопрос!
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Inkvizitor@
1575895571
аххахахахахахаххахахах ну конечнооооооо)))
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Hansson
1575897452
Не могу никак понять, Обляков оттесняет Ари корпусом от мяча, тоже самое делают защитники, когда хотят, чтобы мяч ушёл за лицевую от нападающего, а судья ставит пенальти и ещё в добавок даёт жёлтую карточку!!! Что не так с нашими судьями? Ладно бы он не увидел эпизод, но он пошёл смотреть VAR, а на VAR, кроме всего прочего ему даже не показали момент с попаданием мяча в руку Ари... в одном эпизоде два момента просто в упор не видят. Это говорит лишь о том, что судья очень хотел поставить пенальти, они просто думали, сильно ли им за это влетит или нет. А для подтверждения своей жёсткой позиции влепил Облякову ещё и жёлтую карточку. Парадокс. Фейспалм. Дальше речь только в стиле Жириновского.
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Krasnodar 123
1575899993
Еврей лучше-бы возмущался, когда у несчастного Енисея отобрали в наглую очки в пользу коней! Фернандес нарисовал падение в штрафной, а судья поставил бегом пеналя! Что-то тогда Яврей молчал!
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BRO_football
1575901413
Чтобы не было таких больших пауз всего-то нужно дать возможность принимать решения арбитру за VAR и сообщать его по связи главному судье на поле. В Краснодаре за мониторами сидели Алексей Сухой и его ассистент Павел Кукуян. Они же тоже судьи, они знают футбольные правила, у них есть квалификация. Почему тогда все решения принимал Василий Казарцев, самостоятельно просматривая эпизод на мониторе?
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river31
1575911479
Парни, не ругайтесь и не обижайтесь. Ари никто не оттеснял, он сам шел на столкновение. Прекрасно видно на повторе. ОблАков заслуженно получил карточку. Игры в мяч не было. По поводу игры рукой у Ари, лично я на повторах не увидел. Возможно не очень внимательно смотрел, но, как бы не хотелось, не увидел. (((( ВАР конечно умотал, сбил всю игру. Весь темп и азарт пропал после первого же просмотра... ИМХО
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shurik45
1575916381
Да ,назначить липовый пенальти -это достойный поступок!
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