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    Егоров – об игре «Краснодар» – ЦСКА: «Казарцев провел достойный матч»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров оценил работу бригады арбитров во главе Василием Казарцевым, которая обслуживала матч 19-го тура РПЛ «Краснодар»ЦСКА (1:1).

    «Считаю, что Казарцев провел достойный матч. У меня больше есть вопросов к VAR и тем паузам, которые возникали. Арбитр принимал решение, оно оказывалось правильное, но из-за переговоров он шел к монитору. Мы все ситуации анализируем, делаем выводы и делаем все, чтобы таких ситуаций не возникало.

    Бывают ситуации, когда у судей плохая связь, но тут было дело в коммуникации: арбитр объяснял свое мнение, а VAR смотрел по видео. Я бы не сказал, что VAR расслабляет наших арбитров. Есть ситуации, когда арбитр может не увидеть, и только тогда VAR должен прийти на помощь.

    Расслабляться ни в коем случае нельзя. Ты можешь раз проскочить, два проскочить, а на третий раз полыхнет. Кто-то провел этот отрезок более стабильно, у кого-то были спады, кто-то его провалил. Но мы команда – нам важно проходить все это вместе. Выводы будем делать по сезону», – сказал Егоров.

    • «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.
    • После игры к главному арбитру встречи подошел главный тренер москвичей Виктор Гончаренко. Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав в числе прочего: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4512

      paracetamol 4 минуты назад

      Нормальное судейство было, но не в пользу лошадей. Оттого Гинер и разорался. Не привык, однако к хорошему судейству. Интересно, накажут его или нет? Вот в чем вопрос!

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      Рейтинг: +1082

      Niko 32 минуты назад

      Безумный совсем что ли? Лучше бы молчал, зачем доказывать свою некомпетентность такими заявлениями?

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