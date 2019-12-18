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  • Вернер повторил достижение Мюллера, которое держалось с сезона-1977/78

Вернер повторил достижение Мюллера, которое держалось с сезона-1977/78

18 декабря 2019, 06:27
5

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил дубль в матче Бундеслиги против «Боруссии» Д (3:3).

Теперь на счету немецкого футболиста 18 мячей в чемпионате Германии.

Ранее подобное за стартовые 16 туров не удавалось повторить с сезона-1977/78, когда Герд Мюллер забил 19 голов за 16 матчей.

  • В этом сезоне Вернер стал обладателем еще одного достижения – он самый молодой футболист, сыгравший 200 матчей в Бундеслиге (23 года, 8 месяцев и 18 дней).
  • Вернер дебютировал в Бундеслиге 17 августа 2013 года.
  • Тогда игрок выступал за «Штутгарт».

Источник: Opta
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Вернер Тимо
Комментарии (5)
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spamo77
1576641369
у левандовского тоже18 мячей и еще игра в запасе
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Звезда запаса
1576648014
18=19?
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Brabus71
1576705156
Непонятки...
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LAY394
1576850149
а че его еще ни кто не купил из топов???
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