Вернер повторил достижение Мюллера, которое держалось с сезона-1977/78

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил дубль в матче Бундеслиги против «Боруссии» Д (3:3).
Теперь на счету немецкого футболиста 18 мячей в чемпионате Германии.
Ранее подобное за стартовые 16 туров не удавалось повторить с сезона-1977/78, когда Герд Мюллер забил 19 голов за 16 матчей.
- В этом сезоне Вернер стал обладателем еще одного достижения – он самый молодой футболист, сыгравший 200 матчей в Бундеслиге (23 года, 8 месяцев и 18 дней).
- Вернер дебютировал в Бундеслиге 17 августа 2013 года.
- Тогда игрок выступал за «Штутгарт».
Источник: Opta