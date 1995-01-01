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    Вернер повторил достижение Мюллера, которое держалось с сезона-1977/78

    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил дубль в матче Бундеслиги против «Боруссии» Д (3:3).

    Теперь на счету немецкого футболиста 18 мячей в чемпионате Германии.

    Ранее подобное за стартовые 16 туров не удавалось повторить с сезона-1977/78, когда Герд Мюллер забил 19 голов за 16 матчей.

    • В этом сезоне Вернер стал обладателем еще одного достижения – он самый молодой футболист, сыгравший 200 матчей в Бундеслиге (23 года, 8 месяцев и 18 дней).
    • Вернер дебютировал в Бундеслиге 17 августа 2013 года.
    • Тогда игрок выступал за «Штутгарт».

    Источник: Opta

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    Сегодня, 06:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +170

      spamo77 11 секунд назад

      у левандовского тоже18 мячей и еще игра в запасе

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