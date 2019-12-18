Вернер повторил достижение Мюллера, которое держалось с сезона-1977/78

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил дубль в матче Бундеслиги против «Боруссии» Д (3:3).

Теперь на счету немецкого футболиста 18 мячей в чемпионате Германии.

Ранее подобное за стартовые 16 туров не удавалось повторить с сезона-1977/78, когда Герд Мюллер забил 19 голов за 16 матчей.