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Луческу предложили возглавить «Сантос»

17 декабря 2019, 18:50
2

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что может возглавить «Сантос».

«Это действительно так, это конкретное предложение. Я еще не принял решение, сделаю это после Нового года. У меня есть и другие интересные предложения», – приводит слова Луческу журналист Эмануэль Рошу.

  • Последним местом работы 74-летнего тренера была сборная Турции, из которой он ушел в 2019 году.
  • Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 годы.
  • Под руководством румынского специалиста «Зенит» занял третье место, пропустив вперед ЦСКА и «Локомотив».
  • По итогам сезона-2019 «Сантос» занял второе место в чемпионате Бразилии, отстав от «Фламенго» на 16 очков.

Источник: твиттер Эмануэля Рошу
Бразилия. Серия А Зенит Сантос Луческу Мирча
Комментарии (2)
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ilichkadr
1576608145
Верится с трудом. Пока король футбола жив, в Сантосе тренера-иностранца не будет.
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Давид59
1576853230
Во куда его кибитку занесло!
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