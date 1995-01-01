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    Луческу предложили возглавить «Сантос»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что может возглавить «Сантос».

    «Это действительно так, это конкретное предложение. Я еще не принял решение, сделаю это после Нового года. У меня есть и другие интересные предложения», – приводит слова Луческу журналист Эмануэль Рошу.

    • Последним местом работы 74-летнего тренера была сборная Турции, из которой он ушел в 2019 году.
    • Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 годы.
    • Под руководством румынского специалиста «Зенит» занял третье место, пропустив вперед ЦСКА и «Локомотив».
    • По итогам сезона-2019 «Сантос» занял второе место в чемпионате Бразилии, отстав от «Фламенго» на 16 очков.

    Источник: твиттер Эмануэля Рошу

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