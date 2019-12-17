Луческу предложили возглавить «Сантос»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что может возглавить «Сантос».
«Это действительно так, это конкретное предложение. Я еще не принял решение, сделаю это после Нового года. У меня есть и другие интересные предложения», – приводит слова Луческу журналист Эмануэль Рошу.
- Последним местом работы 74-летнего тренера была сборная Турции, из которой он ушел в 2019 году.
- Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 годы.
- Под руководством румынского специалиста «Зенит» занял третье место, пропустив вперед ЦСКА и «Локомотив».
- По итогам сезона-2019 «Сантос» занял второе место в чемпионате Бразилии, отстав от «Фламенго» на 16 очков.
Источник: твиттер Эмануэля Рошу