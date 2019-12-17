Луческу предложили возглавить «Сантос»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что может возглавить «Сантос».

«Это действительно так, это конкретное предложение. Я еще не принял решение, сделаю это после Нового года. У меня есть и другие интересные предложения», – приводит слова Луческу журналист Эмануэль Рошу.