Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    ЦСКА намерен подать апелляцию на решение об отстранении Гинера

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил о планах обжаловать дисквалификацию президента клуба Евгения Гинера.

    • Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев, 12 из которых условно.
    • Также руководителя армейского клуба оштрафовали на миллион рублей.
    • Гинера наказали за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

    «Пока мы не получили решения комитета по этике – ни мотивировочную, ни резолютивную части. Но после того, как оно поступит в клуб, рассмотрим возможность подачи апелляции. И скорее всего, ее подготовим», – сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22316

      gol_kak_sokol 19 минут назад

      Надо Егорова отстранять, а не Гинера. Империя зла рулит.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74818
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru