ЦСКА намерен подать апелляцию на решение об отстранении Гинера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил о планах обжаловать дисквалификацию президента клуба Евгения Гинера.
- Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев, 12 из которых условно.
- Также руководителя армейского клуба оштрафовали на миллион рублей.
- Гинера наказали за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
«Пока мы не получили решения комитета по этике – ни мотивировочную, ни резолютивную части. Но после того, как оно поступит в клуб, рассмотрим возможность подачи апелляции. И скорее всего, ее подготовим», – сказал Бабаев.
Источник: «Спорт-Экспресс»