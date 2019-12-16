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ЦСКА намерен подать апелляцию на решение об отстранении Гинера

16 декабря 2019, 22:50
7

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил о планах обжаловать дисквалификацию президента клуба Евгения Гинера.

  • Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев, 12 из которых условно.
  • Также руководителя армейского клуба оштрафовали на миллион рублей.
  • Гинера наказали за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Пока мы не получили решения комитета по этике – ни мотивировочную, ни резолютивную части. Но после того, как оно поступит в клуб, рассмотрим возможность подачи апелляции. И скорее всего, ее подготовим», – сказал Бабаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман Гинер Евгений
Комментарии (7)
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BRO_football
1576532188
Пусть подают. Хуже не будет.
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amazonaws
1576539734
Егоров управляется в ручном режиме судейской МАФИЕЙ и она диктует ему правила КРИМИНАЛЬНОЙ судейской игры! Евгений Гинер верно назвал Егорова НЕХОРОШИМ руководителем, и это ещё мягко сказано! БЕЗДАРНЫЙ руководитель! Судейство не улучшилась, а в сотни раз УХУДШИЛОСЬ!!! Егоров ОТМАЗЫВАЕТ скандалистов, согласно ЦЕНЫ вопроса!!! Судейство ПОГРЯЗЛО в чудовищной коррупции. Вычистить её можно только с помощью органов безопасности. Егорова, из судейства, надо ГНАТЬ уже давно!!! И не только ГНАТЬ, но и возбуждать уголовные дела против него и его крышевателей!!! Нет ни одного честного судьи! Все замешаны в КРИМИНАЛЕ! Менять надо ПОЛНОСТЬЮ всю систему судейства РФС и ВСЕХ чиновников! ОНИ все в КРИМИНАЛЬНОМ ШОКОЛАДЕ, а команды страдают!
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ilichkadr
1576561487
Это только в России возможно, когда наёмный работник будет пытаться обжаловать действия своего хозяина. Бедный олигарх, как же его обидели товарищи по партийному цеху.
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vladimir-7
1576562023
Необходимо подавать апелляцию. Что касается Егорова, то его нужно не выгонять, а судить и сажать в тюрьму и кроме того проверить всю цепочку, начиная с Дюкова. У РФС наблюдается раковое заболевание и нужно срочно провести операционные действия, начиная с головы.
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paracetamol
1576564446
Думаю, на апелляции ему еще добавят.
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