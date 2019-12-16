ЦСКА намерен подать апелляцию на решение об отстранении Гинера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил о планах обжаловать дисквалификацию президента клуба Евгения Гинера.

Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев, 12 из которых условно.

Также руководителя армейского клуба оштрафовали на миллион рублей.

Гинера наказали за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Пока мы не получили решения комитета по этике – ни мотивировочную, ни резолютивную части. Но после того, как оно поступит в клуб, рассмотрим возможность подачи апелляции. И скорее всего, ее подготовим», – сказал Бабаев.