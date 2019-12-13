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  • Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей

Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей

13 декабря 2019, 13:27
64

Комитет по этике РФС отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности, сообщает журналист Василий Конов.

«Санкции комитета по этике: Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев, из них 12 месяцев условно, плюс штраф в 1 миллион рублей», – написал Конов в твиттере.

  • После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

Источник: твиттер Василия Конова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений Егоров Александр
Комментарии (64)
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CSKA57
1576233305
Евгений Леннорович, держитесь! К сожалению, прав тот, у кого больше прав!
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Snek
1576233550
Гинер, конечно, не прав в своих высказываний. Вернее смысловая нагрузка верная, но слишком резко он высказался. Возможно он наказан справедливо, но этот конченный негодяй Егоров теперь должен застрелиться, чтобы все было по справедливости.
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Nik1964
1576233731
Демократия....за неправильное слово штраф, скоро будет тюрьма....Смехота да и только. Тогда надо судей штрафовать за такое судейство. Пусть уже лучше зарубежных судей приглашают. Оборзели они уже, что хотят, то и творят..Беспредел полный
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НИКиколай
1576233829
вот уроды....значит судьям вообще ничего нельзя говорить ,на их произвол,пускай продолжают свое грязное дело творить,срослись уже с Фонбет...Егоров ..он же полный маразматик.в полном неадеквате,...и всё сходит с рук...это решение полное издевательство над народом,над болельщиками.А хоть один арбитр извинился перед футболистами за свой произвол,или деньги глаза позастилали..???Но это вечно продолжаться не может...
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hunta
1576234005
Не понимаю, он же ни кого не оскорбил, назвал вещи своими именами, предложил выход для еГОРОВА , за что санкции? По принципу WADA?
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vladimir-7
1576235175
РФС, а какие наказания судьям в поле и судьям на VAR за отвратительные их судейства будут, огласите уж всех виновных и степень их наказания, не умалчивайте, пожалуйста. То, что Егорову пистолет с одним патроном для игры в русскую рулетку, это понятно, а вот его подчиненным, вопрос. Ещё одна просьба, договоритесь с Матч ТВ, чтобы показали Егорова в игре в рулетку, ведь вся Страна желает видеть кончину негодяя в этом шоу.
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Lester84
1576235347
А когда будут штрафы для судей и судейского корпуса за неправильно принятые решения?
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НИКиколай
1576235386
интересно,а как они будут наказывать Гинера? запретят сидеть в офисе на принадлежащем ему стадионе???Или прогуливаться по полю,стадиону,который ему принадлежит,и им построен???Или запретят общаться с тренерами и футболистами в его офисе???...И это решила кучка аганжированных членов по этике,которые в российский футбол ни копейки денег не вложили,.а ЕЛ Гинер построил стадион и создал клуб для народа,дал дорогу в жизнь молодым футболистам!!!А что создали члены комитета по этике?Там надо было не судилище устраивать,и разбираться совместно о работе судейского комитета и департамента в целом!!!Дюков жестко управляет РФС при помощи разрушителей футбола в интересах Питера...и Егоров его близлежайший помощник в этом,что очень горько....Народ в очередной раз унизили...
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Александ1982
1576236658
все газпром рулит))))
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fhnv
1576238509
Гинера вообще бы неплохо от всего футбола отстранить пожизненно
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