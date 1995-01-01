Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей

а что это за орган такой комитет по этике?
он выше конституции и уголовного кодекса что ли?
надеюсь гинер пошлёт их на место дзюбы - во будет умора!!!
Комитет по этике РФС отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности, сообщает журналист Василий Конов.
«Санкции комитета по этике: Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев, из них 12 месяцев условно, плюс штраф в 1 миллион рублей», – написал Конов в твиттере.
- После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».
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