Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей

Комитет по этике РФС отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности, сообщает журналист Василий Конов.

«Санкции комитета по этике: Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев, из них 12 месяцев условно, плюс штраф в 1 миллион рублей», – написал Конов в твиттере.

После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

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