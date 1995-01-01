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    Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей

    Комитет по этике РФС отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности, сообщает журналист Василий Конов.

    «Санкции комитета по этике: Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев, из них 12 месяцев условно, плюс штраф в 1 миллион рублей», – написал Конов в твиттере.

    • После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

    «Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

    Источник: твиттер Василия Конова

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1947

      Борат 4 минуты назад

      а что это за орган такой комитет по этике?
      он выше конституции и уголовного кодекса что ли?
      надеюсь гинер пошлёт их на место дзюбы - во будет умора!!!

      0
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      Рейтинг: +1176

      Давид59 8 минут назад

      Суть комментариев понятен. Судьи все куплены Миллером, чтобы гнобить ЦСКА. От себя добавлю: но заплачено наверное недостаточно. Ведь в очной встрече была ничья.

      0
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      Рейтинг: -33

      qaze27 11 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +314

      Ceнит 12 минут назад

      А куда бомжары кстати пропали с веток? Психологическая травма после Португальцев? Конченый фонаты, а клуб вообще помойка без истории

      0
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      Рейтинг: +5343

      hunta 16 минут назад

      Не понимаю, он же ни кого не оскорбил, назвал вещи своими именами, предложил выход для еГОРОВА , за что санкции? По принципу WADA?

      1
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      Рейтинг: +178

      НИКиколай 19 минут назад

      вот уроды....значит судьям вообще ничего нельзя говорить ,на их произвол,пускай продолжают свое грязное дело творить,срослись уже с Фонбет...Егоров ..он же полный маразматик.в полном неадеквате,...и всё сходит с рук...это решение полное издевательство над народом,над болельщиками.А хоть один арбитр извинился перед футболистами за свой произвол,или деньги глаза позастилали..???Но это вечно продолжаться не может...

      2
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      Рейтинг: +29

      Nik1964 21 минуту назад

      Демократия....за неправильное слово штраф, скоро будет тюрьма....Смехота да и только. Тогда надо судей штрафовать за такое судейство. Пусть уже лучше зарубежных судей приглашают. Оборзели они уже, что хотят, то и творят..Беспредел полный

      4
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      Рейтинг: +797

      Иван Петров 1986 21 минуту назад

      А егорову Путин должен орден в кремле вручить.

      1
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      Рейтинг: +9629

      silver29 > Иван Петров 1986 20 минут назад

      Нет только медаль, орден это когда табуретом по башке.

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      Рейтинг: +797

      Иван Петров 1986 > silver29 16 минут назад

      Ну да...

      1
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      Рейтинг: +9629

      silver29 22 минуты назад

      Как можно отстранить Президента футбольного клуба от деятельности? Они что его акции между собой поделили или право подписи всех документов и банковскую карточку мне передали ? Вот он чиновничий бред, не удивительно что всякие ВАДА нас после этого гнобят (((((

      7
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      Рейтинг: +1908

      Snek 24 минуты назад

      Гинер, конечно, не прав в своих высказываний. Вернее смысловая нагрузка верная, но слишком резко он высказался. Возможно он наказан справедливо, но этот конченный негодяй Егоров теперь должен застрелиться, чтобы все было по справедливости.

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