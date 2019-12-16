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  • Гаттузо: «Барселона – великий соперник. Но мы подойдем к матчам с ним без страха»

Гаттузо: «Барселона – великий соперник. Но мы подойдем к матчам с ним без страха»

16 декабря 2019, 14:56
5

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Великий соперник, невероятный вызов, два захватывающих испытания. Мы подойдем к матчам с «Барселоной» без страха», – цитирует Гаттузо сайт УЕФА.

  • «Наполи» сыграет с «Барселоной в 1/8 финала. Первые матчи стадии будут сыграны 18-19 февраля и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта.

⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико»


Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Наполи Барселона Гаттузо Дженнаро
Комментарии (5)
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Proker
1576503397
Не ссы.)
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DeStar
1576510022
Вот , наверное, впервые так считаю, мол тренер вообще ГГ, да, всякие берут всяких, и мощнейшая барса берет вальверде, но тут клуб топ, и он сам все сделает и без тренера результаты будут, а иногда средние клубы берут норм тренеров, и думаешь, ну куда.. этот тренер работал со звездами. там другие схемы и принципы и так далее. Понятно, что могу ошибаться, но гаттузо для наполи это какая-то дичь. Наполи наоборот нужна встряска , новые идеи , схемы, игроки возможно, а что даст гаттузо? ни хрена не знает, не знает кого купить, что делать с теми что есть, видно было по милану
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Бухбух
1576514679
Гаттузо, кажись, уже в штаны навалил. Особенно после Пармы.
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Cules2013
1576521140
Удобоваримый жребий для Барсы, но результаты матчей в группе с Ливером должны настораживать.
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