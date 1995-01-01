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    Гаттузо: «Барселона – великий соперник. Но мы подойдем к матчам с ним без страха»

    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Великий соперник, невероятный вызов, два захватывающих испытания. Мы подойдем к матчам с «Барселоной» без страха», – цитирует Гаттузо сайт УЕФА.

    • «Наполи» сыграет с «Барселоной в 1/8 финала. Первые матчи стадии будут сыграны 18-19 февраля и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта.

    ⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико»


    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2610

      TOMSON 44 минуты назад

      Без шансов для Наполи. Если в Анчелоти я бы ещё поверил, то Гатузо точно нет.

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