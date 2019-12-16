Гаттузо: «Барселона – великий соперник. Но мы подойдем к матчам с ним без страха»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Великий соперник, невероятный вызов, два захватывающих испытания. Мы подойдем к матчам с «Барселоной» без страха», – цитирует Гаттузо сайт УЕФА.

«Наполи» сыграет с «Барселоной в 1/8 финала. Первые матчи стадии будут сыграны 18-19 февраля и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта.

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