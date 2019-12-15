Сульшер – о ничьей с «Эвертоном»: «Мы нанесли более 20-ти ударов и заслуживали большего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог матча 17-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1). По мнению норвежца, его команда заслуживала трех очков.
«Все расстроены из-за того, что мы пропустили такой мяч (автогол Виктора Линделефа – прим. «Бомбардир»). Отличный гол от малыша Мэйсона Гринвуда. Затем нам просто не хватило времени, чтобы забить еще раз. Мы доминировали, нанесли 20 с лишним ударов. Считаю, что «Юнайтед» заслуживал большего», – приводит слова Сульшера ВВС.
- «Эвертон» тренирует врио менеджера Данкан Фергюсон.
- «Юнайтед» пропускает в АПЛ на протяжении 12-ти матчей подряд.
- Сульшер работает в команде с прошлого декабря.
Источник: ВВС