Сульшер – о ничьей с «Эвертоном»: «Мы нанесли более 20-ти ударов и заслуживали большего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог матча 17-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1). По мнению норвежца, его команда заслуживала трех очков.

«Все расстроены из-за того, что мы пропустили такой мяч (автогол Виктора Линделефа – прим. «Бомбардир»). Отличный гол от малыша Мэйсона Гринвуда. Затем нам просто не хватило времени, чтобы забить еще раз. Мы доминировали, нанесли 20 с лишним ударов. Считаю, что «Юнайтед» заслуживал большего», – приводит слова Сульшера ВВС.