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  • Сульшер – о ничьей с «Эвертоном»: «Мы нанесли более 20-ти ударов и заслуживали большего»

Сульшер – о ничьей с «Эвертоном»: «Мы нанесли более 20-ти ударов и заслуживали большего»

15 декабря 2019, 20:45
4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог матча 17-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1). По мнению норвежца, его команда заслуживала трех очков.

«Все расстроены из-за того, что мы пропустили такой мяч (автогол Виктора Линделефа прим. «Бомбардир»). Отличный гол от малыша Мэйсона Гринвуда. Затем нам просто не хватило времени, чтобы забить еще раз. Мы доминировали, нанесли 20 с лишним ударов. Считаю, что «Юнайтед» заслуживал большего», – приводит слова Сульшера ВВС.

  • «Эвертон» тренирует врио менеджера Данкан Фергюсон.
  • «Юнайтед» пропускает в АПЛ на протяжении 12-ти матчей подряд.
  • Сульшер работает в команде с прошлого декабря.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Манчестер Юнайтед Эвертон Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (4)
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Павел Буре
1576439509
Дно твое МЮ будет до тех пор пока не научитесь с позиционных атак забивать. когда стоят середняки 8 человек дома, то МЮ не может гол забить таким середнякам, поэтому такие результаты.
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portero
1576440599
Результат остался, остальное все прошло, В прошлом сезоне фарт выбрали, так что когда-то удача на стороне соперника.
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LOKOfanatik19
1576442994
Я открыл кошель двадцать раз, а денег не прибавляется, я заслуживаю большего. Забивать надо, чтоб побеждать.
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