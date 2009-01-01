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    Сульшер – о ничьей с «Эвертоном»: «Мы нанесли более 20-ти ударов и заслуживали большего»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог матча 17-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1). По мнению норвежца, его команда заслуживала трех очков.

    «Все расстроены из-за того, что мы пропустили такой мяч (автогол Виктора Линделефа прим. «Бомбардир»). Отличный гол от малыша Мэйсона Гринвуда. Затем нам просто не хватило времени, чтобы забить еще раз. Мы доминировали, нанесли 20 с лишним ударов. Считаю, что «Юнайтед» заслуживал большего», – приводит слова Сульшера ВВС.

    • «Эвертон» тренирует врио менеджера Данкан Фергюсон.
    • «Юнайтед» пропускает в АПЛ на протяжении 12-ти матчей подряд.
    • Сульшер работает в команде с прошлого декабря.

    Источник: ВВС

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