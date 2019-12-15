«Оренбург» могут пополнить казахстанцы Куат, Аимбетов и Муртазаев

Три футболиста из Казахстана могут пополнить «Оренбург». Такую информацию сообщает журналист Айдын Кожахмет.
«Появился еще один претендент на Исламбека Куата. Им очень интересуются в «Оренбурге» и рассматривают возможность приглашения игрока. По сути, этот клуб сейчас является одним из главных кандидатов на вылет из РПЛ, не обладает большим бюджетом и поэтому ищет усиление в соседних странах. На казахстанский рынок «Оренбург» стал обращать внимание после удачного трансфера экс-форварда «Жетысу», «Кайрата» и «Астаны» Джордже Деспотовича. Серб за короткий срок не просто адаптировался к РПЛ, но и стал лидером и капитаном новой команды.
Посему неудивительно, что «Оренбург» интересуется всеми казахстанцами, чьи имена так или иначе всплывают в агентской среде. Помимо Куата, в «Оренбурге» также могут появиться Абат Аимбетов и Роман Муртазаев», – пишет источник в телеграме.
- 26-летний Муртазаев выступает за «Астану».
- Куат принадлежит «Кайрату».
- «Оренбург» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 1,4 тысячи подписчиков.