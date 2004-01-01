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    «Оренбург» могут пополнить казахстанцы Куат, Аимбетов и Муртазаев

    Три футболиста из Казахстана могут пополнить «Оренбург». Такую информацию сообщает журналист Айдын Кожахмет.

    «Появился еще один претендент на Исламбека Куата. Им очень интересуются в «Оренбурге» и рассматривают возможность приглашения игрока. По сути, этот клуб сейчас является одним из главных кандидатов на вылет из РПЛ, не обладает большим бюджетом и поэтому ищет усиление в соседних странах. На казахстанский рынок «Оренбург» стал обращать внимание после удачного трансфера экс-форварда «Жетысу», «Кайрата» и «Астаны» Джордже Деспотовича. Серб за короткий срок не просто адаптировался к РПЛ, но и стал лидером и капитаном новой команды.

    Посему неудивительно, что «Оренбург» интересуется всеми казахстанцами, чьи имена так или иначе всплывают в агентской среде. Помимо Куата, в «Оренбурге» также могут появиться Абат Аимбетов и Роман Муртазаев», – пишет источник в телеграме.

    • 26-летний Муртазаев выступает за «Астану».
    • Куат принадлежит «Кайрату».
    • «Оренбург» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

    Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 1,4 тысячи подписчиков.

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