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  • «Оренбург» могут пополнить казахстанцы Куат, Аимбетов и Муртазаев

«Оренбург» могут пополнить казахстанцы Куат, Аимбетов и Муртазаев

15 декабря 2019, 12:31
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Три футболиста из Казахстана могут пополнить «Оренбург». Такую информацию сообщает журналист Айдын Кожахмет.

«Появился еще один претендент на Исламбека Куата. Им очень интересуются в «Оренбурге» и рассматривают возможность приглашения игрока. По сути, этот клуб сейчас является одним из главных кандидатов на вылет из РПЛ, не обладает большим бюджетом и поэтому ищет усиление в соседних странах. На казахстанский рынок «Оренбург» стал обращать внимание после удачного трансфера экс-форварда «Жетысу», «Кайрата» и «Астаны» Джордже Деспотовича. Серб за короткий срок не просто адаптировался к РПЛ, но и стал лидером и капитаном новой команды.

Посему неудивительно, что «Оренбург» интересуется всеми казахстанцами, чьи имена так или иначе всплывают в агентской среде. Помимо Куата, в «Оренбурге» также могут появиться Абат Аимбетов и Роман Муртазаев», – пишет источник в телеграме.

  • 26-летний Муртазаев выступает за «Астану».
  • Куат принадлежит «Кайрату».
  • «Оренбург» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 1,4 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Оренбург Кайрат Актобе Астана Муртазаев Роман Аимбетов Абат Куат Исламбек
Комментарии (2)
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paracetamol
1576439827
Жаль клуб, в ФНЛ пропадет, а хорошая была команда при Федотове.
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