«Оренбург» могут пополнить казахстанцы Куат, Аимбетов и Муртазаев

Три футболиста из Казахстана могут пополнить «Оренбург». Такую информацию сообщает журналист Айдын Кожахмет.

«Появился еще один претендент на Исламбека Куата. Им очень интересуются в «Оренбурге» и рассматривают возможность приглашения игрока. По сути, этот клуб сейчас является одним из главных кандидатов на вылет из РПЛ, не обладает большим бюджетом и поэтому ищет усиление в соседних странах. На казахстанский рынок «Оренбург» стал обращать внимание после удачного трансфера экс-форварда «Жетысу», «Кайрата» и «Астаны» Джордже Деспотовича. Серб за короткий срок не просто адаптировался к РПЛ, но и стал лидером и капитаном новой команды.

Посему неудивительно, что «Оренбург» интересуется всеми казахстанцами, чьи имена так или иначе всплывают в агентской среде. Помимо Куата, в «Оренбурге» также могут появиться Абат Аимбетов и Роман Муртазаев», – пишет источник в телеграме.