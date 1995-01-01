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    Варан: «Для Роналду стали нормой вещи, которые для других были бы экстраординарными»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказался о своем бывшем партнере по команде нападающем Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Ювентус».

    «Невероятная персона. У меня нет слов, чтобы описать его. Роналду достиг необычайных высот. Для него стали нормой вещи, которые для других были бы экстраординарными. Сложно подобрать слова, чтобы сказать, насколько он сумасшедший в этом плане», – сказал Варан.

    • В этом сезоне Роналду провел 18 матчей, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.
    • Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы.

    Источник: Get Football News France

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