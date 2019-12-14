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  • Варан: «Для Роналду стали нормой вещи, которые для других были бы экстраординарными»

Варан: «Для Роналду стали нормой вещи, которые для других были бы экстраординарными»

14 декабря 2019, 06:19

Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказался о своем бывшем партнере по команде нападающем Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Ювентус».

«Невероятная персона. У меня нет слов, чтобы описать его. Роналду достиг необычайных высот. Для него стали нормой вещи, которые для других были бы экстраординарными. Сложно подобрать слова, чтобы сказать, насколько он сумасшедший в этом плане», – сказал Варан.

  • В этом сезоне Роналду провел 18 матчей, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.
  • Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы.

Источник: Get Football News France
Испания. Примера Реал Ювентус Роналду Криштиану Варан Рафаэль
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