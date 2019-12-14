Варан: «Для Роналду стали нормой вещи, которые для других были бы экстраординарными»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказался о своем бывшем партнере по команде нападающем Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Ювентус».

«Невероятная персона. У меня нет слов, чтобы описать его. Роналду достиг необычайных высот. Для него стали нормой вещи, которые для других были бы экстраординарными. Сложно подобрать слова, чтобы сказать, насколько он сумасшедший в этом плане», – сказал Варан.