Безус, Мата и Гринвуд – в символической сборной недели Лиги Европы

УЕФА представила символическую сборную по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Наибольшее представительство в команде у «Манчестер Юнайтед» – три игрока.
Вратарь: Вид Белец (АПОЭЛ);
Защитники: Гаэль Клиши («Истанбул Башакшехир»), Гернот Траунер (ЛАСК), Йорис Наньон («Ренн»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»);
Полузащитники: Такума Асано («Партизан»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Роман Безус («Гент»), Букайо Сака («Арсенал»);
Форварды: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»).
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Источник: Твиттер Лиги Европы