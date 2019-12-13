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Безус, Мата и Гринвуд – в символической сборной недели Лиги Европы

13 декабря 2019, 21:00

УЕФА представила символическую сборную по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Наибольшее представительство в команде у «Манчестер Юнайтед» – три игрока.

Вратарь: Вид Белец (АПОЭЛ);

Защитники: Гаэль Клиши («Истанбул Башакшехир»), Гернот Траунер (ЛАСК), Йорис Наньон («Ренн»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Такума Асано («Партизан»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Роман Безус («Гент»), Букайо Сака («Арсенал»);

Форварды: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»).

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Источник: Твиттер Лиги Европы
Лига Европы Манчестер Юнайтед АПОЭЛ Истанбул Башакшехир ЛАСК Ренн Партизан Гент Арсенал Вулверхэмптон Клиши Гаэль Янг Эшли Мата Хуан Безус Роман Белец Вид Наньон Йорис Жота Диогу Траунер Гернот Асано Такума Гринвуд Мэйсон Сака Букайо
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