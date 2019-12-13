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  • Госдума приняла законопроект о продаже пива на стадионах в первом чтении

Госдума приняла законопроект о продаже пива на стадионах в первом чтении

13 декабря 2019, 14:15
21

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об отмене запрета на продажу пива на российских стадионах.

«Мы предлагаем производить продажу пива только в подтрибунном помещении, то есть с запретом выхода с кружечкой пива на стадион. Пожалуйста, в специально отведенном для этого месте – в кафе или каком-то другом, на стадионе вы можете в перерыве футбольного матча купить себе одну-две кружки пива, выпить и возвращаться смотреть футбол», – сказал автор законопроекта Игорь Лебедев на заседании.

  • Окончательная версия законопроекта может быть принята к Новому году.
  • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
  • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

Правительство РФ поддержало возвращение пива на футбольные стадионы

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (21)
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Иван Петров 1986
1576236355
Нужно тогда и водочку разрешать. Пиво без водки - деньги на ветер.
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Mazai-NN
1576238699
Ждем новости о том что рфс заключил контракт с пивоваренной компанией "Балтика"
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Nerlinger
1576238903
Идиоты и Уроды полные !!!
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bset
1576239580
И в чем прикол тогда?) После первого тайма бежишь в подтрибунку, стоишь за пивом минут 10, а за оставшиеся 5 нужно в себя быстро погрузить 0.5 пива? Это только алкашам нужно накидываться, для большинства людей алкоголь просто дополняет времяпреповождение. Хочется не спеша сидеть и пить пиво, а не накидываться в перерыве. Что за бред.
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starche
1576241803
Надо строить вокруг стадионов писсуары!
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За_чистый_футбол
1576242120
Да по времени разрешат только выжрать! как алкашу - "...банул" в подтрибунке и вперед! Лучше уж тогда 50 грамм по билету при нашей осень-весне...
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svetekanet
1576246248
Против алкоголя в общественных местах категорически! Далеко не все умеют пить так, чтобы потом культурно себя вести. Потом из-за пьяного быдла (а чаще всего компании пьяных быдл) приходится страдать нормальным людям.
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Alec7183
1576255975
Нет здоровью нации, да "баблу".
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BAIv
1576257589
Наш футбол без водкм смотреть нельзя, для начала пивко подогнали.
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Hektor 84
1576331983
Та и мне кажется что депутатов беспокоит собственный карман. И реклама алкоголя. Они по любому с этого поимеют. А за болельщика они думают в последнюю очередь.
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