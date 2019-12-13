Госдума приняла законопроект о продаже пива на стадионах в первом чтении

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об отмене запрета на продажу пива на российских стадионах.

«Мы предлагаем производить продажу пива только в подтрибунном помещении, то есть с запретом выхода с кружечкой пива на стадион. Пожалуйста, в специально отведенном для этого месте – в кафе или каком-то другом, на стадионе вы можете в перерыве футбольного матча купить себе одну-две кружки пива, выпить и возвращаться смотреть футбол», – сказал автор законопроекта Игорь Лебедев на заседании.

Окончательная версия законопроекта может быть принята к Новому году.

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.

На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

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