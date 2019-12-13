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    Госдума приняла законопроект о продаже пива на стадионах в первом чтении

    Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об отмене запрета на продажу пива на российских стадионах.

    «Мы предлагаем производить продажу пива только в подтрибунном помещении, то есть с запретом выхода с кружечкой пива на стадион. Пожалуйста, в специально отведенном для этого месте – в кафе или каком-то другом, на стадионе вы можете в перерыве футбольного матча купить себе одну-две кружки пива, выпить и возвращаться смотреть футбол», – сказал автор законопроекта Игорь Лебедев на заседании.

    • Окончательная версия законопроекта может быть принята к Новому году.
    • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
    • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

    Правительство РФ поддержало возвращение пива на футбольные стадионы

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии14
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      Рейтинг: +47

      За_чистый_футбол 7 минут назад

      Да по времени разрешат только выжрать! как алкашу - "...банул" в подтрибунке и вперед!
      Лучше уж тогда 50 грамм по билету при нашей осень-весне...

      0
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      Рейтинг: +1452

      starche 13 минут назад

      Надо строить вокруг стадионов писсуары!

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      Рейтинг: +13080

      bset 50 минут назад

      И в чем прикол тогда?) После первого тайма бежишь в подтрибунку, стоишь за пивом минут 10, а за оставшиеся 5 нужно в себя быстро погрузить 0.5 пива? Это только алкашам нужно накидываться, для большинства людей алкоголь просто дополняет времяпреповождение. Хочется не спеша сидеть и пить пиво, а не накидываться в перерыве. Что за бред.

      1
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      Рейтинг: +11516

      Garrincha58 > bset 29 минут назад

      если хочешь чинно благородно посасывать пивко то сиди дома и смотри ТВ Яндекс или Раблер и закусывай чипсами или орешками и никуда спешить не надо а если скучно то можно в баре поорать за компанию а когда рядом на стадионе сидят детишки и пить эту мочу как то не чинно благородно

      0
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      Рейтинг: +1927

      Nerlinger 1 час назад

      Идиоты и Уроды полные !!!

      1
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      Рейтинг: +4492

      Mazai-NN 1 час назад

      Ждем новости о том что рфс заключил контракт с пивоваренной компанией "Балтика"

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      Рейтинг: +11516

      Garrincha58 > Mazai-NN 28 минут назад

      а ты хочешь с Хейнекем?

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      Рейтинг: +1957

      Борат 1 час назад

      в общем какой-нибудь синемор набурагозит где-нибудь в уфе,
      потом будем читать новость - кдк рфс запретил продавать пиво в уфе на три матча)))

      1
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      Рейтинг: +2598

      TOMSON 1 час назад

      Интересно, а в вип ложах алкоголь разрешён?

      1
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      Рейтинг: +1957

      Борат > TOMSON 1 час назад

      естественно, там бухают как черти!

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      Рейтинг: +815

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Нужно тогда и водочку разрешать. Пиво без водки - деньги на ветер.

      2
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      Рейтинг: +11516

      Garrincha58 > Иван Петров 1986 27 минут назад

      ну тогда сразу под белы рученьки и в КПЗ

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      Рейтинг: +2598

      TOMSON 1 час назад

      Всю страну за синяков и быдло держат. Хочется смотреть футбол неспешно попивая пиво, а не по быстрому в подтребуном догонятся.

      2
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      Рейтинг: +11516

      Garrincha58 > TOMSON 26 минут назад

      тогда дома или баре не спеша смакуя и жуя

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