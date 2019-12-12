Пулишич – лучший игрок 2019 года в США

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич признан лучшим футболистом США по итогам 2019 года.

21-летний футболист победил в голосовании, набрав 38 процентов. В тройку лучших также вошли Джордан Моррис («Сиэтл», 35%) и Уэстон МакКенни («Шальке», 13%).

Для Пулишича это вторая подобная награда. Первую он получил в 2017 году.

«Для меня большая честь стать обладателем награды. У всех остальных претендентов за спиной были прекрасные сезоны, поэтому они стали бы достойными победителями. Это большой переходный год как для сборной США, так и для «Челси». У меня фантастические партнeры по команде, и я горжусь прогрессом, которого мы добились. Благодарен за поддержку семье и нашим невероятным фанатам», – сказал Пулишич.