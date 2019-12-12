Черчесов: «Головин – самый интенсивный футболист сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об изменениях в игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Сильно ли изменила Головина игра во Франции? Вообще, если брать физические характеристики (пробег, спринты и так далее), почти ничего не изменилось. Головин как был самым интенсивным футболистом на чемпионате мира, так и остался.

Другое дело, что Александр взрослеет. Крепнет как мужчина, то же самое происходило бы и в ЦСКА. Но да, чемпионат Франции, в котором Головин стабильно играет, превращает его не в ситуативного футболиста, показывающего высокий класс через раз, а в стабильного исполнителя.

Каждую неделю ему нужно обязательно быть на топ-уровне, чтобы демонстрировать лучшие качества. Организм адаптируется, и для футболиста это становится нормой – грубо говоря, каждую неделю проводить матчи с интенсивностью Лиги чемпионов, работать на пределе. С точки зрения динамики «Лион» или «Ницца» ничем не отличаются от «ПСЖ». Сам Головин говорил, что ни одного защитника он просто так не обгонит, в отличие от чемпионата России», – сказал Черчесов.