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    Черчесов: «Головин – самый интенсивный футболист сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об изменениях в игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Сильно ли изменила Головина игра во Франции? Вообще, если брать физические характеристики (пробег, спринты и так далее), почти ничего не изменилось. Головин как был самым интенсивным футболистом на чемпионате мира, так и остался.

    Другое дело, что Александр взрослеет. Крепнет как мужчина, то же самое происходило бы и в ЦСКА. Но да, чемпионат Франции, в котором Головин стабильно играет, превращает его не в ситуативного футболиста, показывающего высокий класс через раз, а в стабильного исполнителя.

    Каждую неделю ему нужно обязательно быть на топ-уровне, чтобы демонстрировать лучшие качества. Организм адаптируется, и для футболиста это становится нормой – грубо говоря, каждую неделю проводить матчи с интенсивностью Лиги чемпионов, работать на пределе. С точки зрения динамики «Лион» или «Ницца» ничем не отличаются от «ПСЖ». Сам Головин говорил, что ни одного защитника он просто так не обгонит, в отличие от чемпионата России», – сказал Черчесов.

    • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • В текущем сезоне россиянин сыграл 15 матчей в составе монегасков, забил три гола и сделал три ассиста.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      Волька 38 минут назад

      Черчесов!Тебе лучше молчать чем говорить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1427

      playsh 1 час назад

      Черчесов,ну когда ты перестанешь очевидные вещи говорить,болельщик не хуже тебя разбирается в футболе.
      Ты лучше сделай то,что мы не можем - собери из доступных тебе ребят коллектив единомышленников.

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