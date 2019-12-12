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  • Черчесов: «Головин – самый интенсивный футболист сборной России»

Черчесов: «Головин – самый интенсивный футболист сборной России»

12 декабря 2019, 19:19
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об изменениях в игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Сильно ли изменила Головина игра во Франции? Вообще, если брать физические характеристики (пробег, спринты и так далее), почти ничего не изменилось. Головин как был самым интенсивным футболистом на чемпионате мира, так и остался.

Другое дело, что Александр взрослеет. Крепнет как мужчина, то же самое происходило бы и в ЦСКА. Но да, чемпионат Франции, в котором Головин стабильно играет, превращает его не в ситуативного футболиста, показывающего высокий класс через раз, а в стабильного исполнителя.

Каждую неделю ему нужно обязательно быть на топ-уровне, чтобы демонстрировать лучшие качества. Организм адаптируется, и для футболиста это становится нормой – грубо говоря, каждую неделю проводить матчи с интенсивностью Лиги чемпионов, работать на пределе. С точки зрения динамики «Лион» или «Ницца» ничем не отличаются от «ПСЖ». Сам Головин говорил, что ни одного защитника он просто так не обгонит, в отличие от чемпионата России», – сказал Черчесов.

  • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
  • В текущем сезоне россиянин сыграл 15 матчей в составе монегасков, забил три гола и сделал три ассиста.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Россия Монако Головин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Plyash
1576168374
Черчесов,ну когда ты перестанешь очевидные вещи говорить,болельщик не хуже тебя разбирается в футболе. Ты лучше сделай то,что мы не можем - собери из доступных тебе ребят коллектив единомышленников.
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Волька
1576169757
Черчесов!Тебе лучше молчать чем говорить
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Derzkiy1
1576176148
Хотя бы тут он прав, странно что не бревно ....
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erma
1576187582
Не знаю, что Черчесов имеет ввиду под словом "интенсивный", но то, что он круче всех остальных, это точно. Ему бы еще партнеров приличных, что в Европе, что в сборной и было бы совсем здорово.
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paracetamol
1576216699
А Черчесов самый лысый и худший тренер сборной за все годы ее существования.
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