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    Гаттузо – главный тренер «Наполи»

    «Наполи» после отставки Карло Анчелотти назначил нового главного тренера. Как и ожидалось, им стал Дженнаро Гаттузо, бывший игрок сборной Италии.

    По информации СМИ, срок контракта составил полтора года. Последним местом работы Гаттузо был «Милан».

    • Анчелотти был уволен после того, как оформил с «Наполи» выход в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Сейчас «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Европы на семь очков.
    • Анчелотти интересуются «Арсенал» и «Эвертон».

    Источник: твиттер «Наполи»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1371

      Dizayner 10 минут назад

      пипец, как я и писал под одним из постов после нескольких проигрышей президент и коуч поубивают друг друга. а если серьезно достаточно странное решение, при всем уважении к гаттузо игроку, тренер он прямо скажем тренеришка, что то не верится что у него что то получится в наполи, пока там этот сумасшедший президент

      0
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      Рейтинг: +3323

      AtticusFinch 37 минут назад

      Анчелотти в Баварию видимо)))Этого клоуна поставили дырку заткнуть)

      -2
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      Рейтинг: +417

      _MATRIX_ > AtticusFinch 26 минут назад

      Клоун здесь ты. А Рино - мужик.

      -1
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      Рейтинг: +3323

      AtticusFinch > _MATRIX_ 25 минут назад

      1 -слышь дырявый, я и не говорил, что он баба ..
      2- Тренер из него никакой, типа как из тебя футбольной эксперт)

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      Рейтинг: +11500

      Garrincha58 37 минут назад

      сюрпрайз

      0
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      Рейтинг: +1927

      SarJr 41 минуту назад

      честно, не понимаю это решение. анчелотти - тренер для застоя и выжимания всех соков из любого состава ( в том смысле, что он не гений как клопп или пеп, но при любом составе его команда будет играть более чем достойно), а гаттузо как то совсем себя неочень в милане показал, по крайней мере мне не понравилось. да, у наполи был сложный период, но как то это было логично и объяснимо. конфликт с руководством или игроками - тоже исключен, я не помню еще что карло с кем то конфликтовал. вообщем странно очень, но посмотрим что будет

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      Рейтинг: +27

      Все_тот_же_Юве 59 минут назад

      так поменять тренеров надо уметь. не завидую будущему наполи)

      0
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      Рейтинг: +22

      Nikoo 1 час назад

      Желаю удачи. Хороший мужик

      1
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      Рейтинг: +4463

      Mazai-NN 1 час назад

      Первое указание нового тренера стало - Называть его ни мистер ни коуч. А ДОН Дженнаро .

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