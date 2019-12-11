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Гаттузо – главный тренер «Наполи»

11 декабря 2019, 20:25
45

«Наполи» после отставки Карло Анчелотти назначил нового главного тренера. Как и ожидалось, им стал Дженнаро Гаттузо, бывший игрок сборной Италии.

По информации СМИ, срок контракта составил полтора года. Последним местом работы Гаттузо был «Милан».

  • Анчелотти был уволен после того, как оформил с «Наполи» выход в плей-офф Лиги чемпионов.
  • Сейчас «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Европы на семь очков.
  • Анчелотти интересуются «Арсенал» и «Эвертон».

Источник: твиттер «Наполи»
Италия. Серия А Наполи Гаттузо Дженнаро
Комментарии (45)
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Nikoo
1576085364
Желаю удачи. Хороший мужик
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Saracen Jr
1576087479
честно, не понимаю это решение. анчелотти - тренер для застоя и выжимания всех соков из любого состава ( в том смысле, что он не гений как клопп или пеп, но при любом составе его команда будет играть более чем достойно), а гаттузо как то совсем себя неочень в милане показал, по крайней мере мне не понравилось. да, у наполи был сложный период, но как то это было логично и объяснимо. конфликт с руководством или игроками - тоже исключен, я не помню еще что карло с кем то конфликтовал. вообщем странно очень, но посмотрим что будет
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Garrincha58
1576087717
сюрпрайз
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ArReal
1576087720
Анчелотти в Баварию видимо)))Этого клоуна поставили дырку заткнуть)
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Dizayner
1576089325
пипец, как я и писал под одним из постов после нескольких проигрышей президент и коуч поубивают друг друга. а если серьезно достаточно странное решение, при всем уважении к гаттузо игроку, тренер он прямо скажем тренеришка, что то не верится что у него что то получится в наполи, пока там этот сумасшедший президент
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DeStar
1576091785
Пока наполи как интересный клуб, добро пожаловать в середняки серии А
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Вальдемар IV
1576094652
несправедливо к старику, вряд ли этот хрен который чуть спартак не возглавил, уронит наполи еще ниже
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Из Твери Леха
1576097515
Если его на фото в розовый костюм переодеть - вылитый тренер Газмяса)))
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zigbert
1576157186
Будет трудно. Но все же удачи Дженнаро!
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JI e x a
1576174702
это ошибка. Менять Анчелотти на Гаттузо... это ошибка, к сожалению.
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