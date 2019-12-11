Гаттузо – главный тренер «Наполи»

«Наполи» после отставки Карло Анчелотти назначил нового главного тренера. Как и ожидалось, им стал Дженнаро Гаттузо, бывший игрок сборной Италии.

По информации СМИ, срок контракта составил полтора года. Последним местом работы Гаттузо был «Милан».