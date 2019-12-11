Журналист Романо: «Новым главным тренером «Наполи» станет Гаттузо»

Журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо сообщил, что «Наполи» в ближайшее время назначит Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

«Анчелотти уволен, и в ближайшее время Гаттузо будет представлен в качестве нового главного тренера «Наполи», – написал Романо.

Анчелотти был уволен после того, как оформил с «Наполи» выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Последним местом работы Гаттузо был «Милан».

Сейчас «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Европы на семь очков.

Анчелотти уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов