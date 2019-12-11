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  • Журналист Романо: «Новым главным тренером «Наполи» станет Гаттузо»

Журналист Романо: «Новым главным тренером «Наполи» станет Гаттузо»

11 декабря 2019, 06:52
3

Журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо сообщил, что «Наполи» в ближайшее время назначит Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

«Анчелотти уволен, и в ближайшее время Гаттузо будет представлен в качестве нового главного тренера «Наполи», – написал Романо.

  • Анчелотти был уволен после того, как оформил с «Наполи» выход в плей-офф Лиги чемпионов.
  • Последним местом работы Гаттузо был «Милан».
  • Сейчас «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Европы на семь очков.

Анчелотти уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Италия. Серия А Наполи Гаттузо Дженнаро
Комментарии (3)
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Decorhome
1576050195
Анчелотти был опытнее. Думаю это ошибка
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Not angry fan
1576057928
Вот бы Сарри вернуть - оба клуба были бы в выиграше...
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DeStar
1576069120
Бред, мало того, что гатуззо в милане нихрена нормального не сделал, а теперь идёт на повышение в наполи, это в милане ждали хотя бы места 5ого от него, в наполи не ждут даже второго... Так что через год уволят его если возьмут 100%.
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