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    Журналист Романо: «Новым главным тренером «Наполи» станет Гаттузо»

    Журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо сообщил, что «Наполи» в ближайшее время назначит Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

    «Анчелотти уволен, и в ближайшее время Гаттузо будет представлен в качестве нового главного тренера «Наполи», – написал Романо.

    • Анчелотти был уволен после того, как оформил с «Наполи» выход в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Последним местом работы Гаттузо был «Милан».
    • Сейчас «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Европы на семь очков.

    Анчелотти уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

    Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо

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