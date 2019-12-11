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  • Каррера: «У меня не было ни предложений, ни контактов с российскими клубами»

Каррера: «У меня не было ни предложений, ни контактов с российскими клубами»

11 декабря 2019, 10:31
9

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера рассказал, что не получал предложений из России после окончания работы в «Спартаке».

«Начиная с лета у меня были определенные варианты, но это было не то, чего я искал. Кроме того, были переговоры с клубами, которые позже делали выбор не в мою пользу. И вот в итоге я в АЕКе.

Предложения из России? Нет. Ни предложений, ни даже контактов с российскими клубами не было», – сказал Каррера.

  • Каррера стал главным тренером АЕКа 8 декабря.
  • Последним местом работы Карреры был «Спартак», из которого итальянец был уволен осенью 2018 года.
  • АЕК занимает третье место в чемпионате Греции.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига АЕК Спартак Каррера Массимо
Комментарии (9)
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AHTUNGBOL
1576049630
Пискнуть решили только греки, для остальных показатель чемпионства в РПЛ ничего не значит..
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Decorhome
1576050038
Хороший был тренер. Мотивированный
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NEONFOL
1576050608
Без него конечно же лучше стали играть, федун прям счастлив
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vmonomah17
1576051621
Насколько я помню - в случае, если российский клуб тренирует иностранный тренер, то клуб должен не хило заплатить РФС, типа лимита на легионеров-тренеров. Вот поэтому Карреру никто из РПЛ не берет.
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oyabun
1576056655
При Каррере представить Спартак на 10 месте и в 3-х очках от вылета было невозможно. Деградация ужасающая. "Спасибо" Федуну и Ко.
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