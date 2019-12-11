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    Каррера: «У меня не было ни предложений, ни контактов с российскими клубами»

    Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера рассказал, что не получал предложений из России после окончания работы в «Спартаке».

    «Начиная с лета у меня были определенные варианты, но это было не то, чего я искал. Кроме того, были переговоры с клубами, которые позже делали выбор не в мою пользу. И вот в итоге я в АЕКе.

    Предложения из России? Нет. Ни предложений, ни даже контактов с российскими клубами не было», – сказал Каррера.

    • Каррера стал главным тренером АЕКа 8 декабря.
    • Последним местом работы Карреры был «Спартак», из которого итальянец был уволен осенью 2018 года.
    • АЕК занимает третье место в чемпионате Греции.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +276

      vmonomah17 15 секунд назад

      Насколько я помню - в случае, если российский клуб тренирует иностранный тренер, то клуб должен не хило заплатить РФС, типа лимита на легионеров-тренеров.
      Вот поэтому Карреру никто из РПЛ не берет.

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      Рейтинг: +88

      NEONFOL 17 минут назад

      Без него конечно же лучше стали играть, федун прям счастлив

      0
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      Рейтинг: +1290

      Decorhome 26 минут назад

      Хороший был тренер. Мотивированный

      0
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      Рейтинг: +967

      AHTUNGBOL 33 минуты назад

      Пискнуть решили только греки, для остальных показатель чемпионства в РПЛ ничего не значит..

      0
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      Рейтинг: +967

      AHTUNGBOL > AHTUNGBOL 33 минуты назад

      Рискнуть..

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