Каррера: «У меня не было ни предложений, ни контактов с российскими клубами»

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера рассказал, что не получал предложений из России после окончания работы в «Спартаке».
«Начиная с лета у меня были определенные варианты, но это было не то, чего я искал. Кроме того, были переговоры с клубами, которые позже делали выбор не в мою пользу. И вот в итоге я в АЕКе.
Предложения из России? Нет. Ни предложений, ни даже контактов с российскими клубами не было», – сказал Каррера.
- Каррера стал главным тренером АЕКа 8 декабря.
- Последним местом работы Карреры был «Спартак», из которого итальянец был уволен осенью 2018 года.
- АЕК занимает третье место в чемпионате Греции.
Источник: Sport24