Каррера: «У меня не было ни предложений, ни контактов с российскими клубами»

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера рассказал, что не получал предложений из России после окончания работы в «Спартаке».

«Начиная с лета у меня были определенные варианты, но это было не то, чего я искал. Кроме того, были переговоры с клубами, которые позже делали выбор не в мою пользу. И вот в итоге я в АЕКе.

Предложения из России? Нет. Ни предложений, ни даже контактов с российскими клубами не было», – сказал Каррера.