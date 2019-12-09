«Локомотив» готовится к игре с «Атлетико» на базе «Реала»

«Локомотив» находится в Мадриде, где готовится к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, сегодня команда тренировалась на базе «Реала» в Вальдебебас.

«Спасибо за гостеприимство», – говорится в публикации «Локомотива».

Матч состоится в среду, 11 декабря, в 23:00 по московскому времени.

«Атлетико» борется за вторую путевку в плей-офф ЛЧ, а «Локомотив» досрочно вылетел из еврокубков.