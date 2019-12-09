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«Локомотив» готовится к игре с «Атлетико» на базе «Реала»

9 декабря 2019, 20:51
5

«Локомотив» находится в Мадриде, где готовится к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, сегодня команда тренировалась на базе «Реала» в Вальдебебас.

«Спасибо за гостеприимство», – говорится в публикации «Локомотива».

  • Матч состоится в среду, 11 декабря, в 23:00 по московскому времени.
  • «Атлетико» борется за вторую путевку в плей-офф ЛЧ, а «Локомотив» досрочно вылетел из еврокубков.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Локомотива»
Лига чемпионов Атлетико Локомотив Реал
Комментарии (5)
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vmonomah17
1575918488
Зачем? Локо уже занял 4е место. Матч ничего не решает. Могли бы молодняк отправить.
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raritet
1575920343
Тем не менее, хорошо бы Локо хоть какие-то очки принесло в копилку России. Португалия идет в отрыв.
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Plyash
1575922322
Может хватанут кислороду Реальского,да отыграют как положено.
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Вальдемар IV
1575932644
4 думаю удержат
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