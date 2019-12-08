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  • РПЛ. Дубль Погребняка помог «Уралу» одержать волевую победу над «Крыльями Советов» и опередить «Спартак»

РПЛ. Дубль Погребняка помог «Уралу» одержать волевую победу над «Крыльями Советов» и опередить «Спартак»

8 декабря 2019, 15:51
29

В Самаре «Урал» одержал очередную победу в сезоне РПЛ. Уральцы уступали в счете, но им помог добиться успеха дубль 36-летнего форварда Павла Погребняка.

Команда из Екатеринбурга прервала пятиматчевую серию в РПЛ без побед. «Урал» опередил в таблице «Спартак».

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Чернов, 21; 1:1 – Погребняк, 43; 1:2 – Погребняк, 50; 2:2 – Радоньич, 65; 2:3 – Эль Кабир, 83.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан (Радоньич, 55), Тимофеев, Терехов (Кабутов, 61), Зиньковский, Мияйлович, Соболев.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер (Егорычев, 54), Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик (Бавин, 69), Погребняк.

Предупреждения: Мияйлович, 63; Анюков, 78; Соболев, 87 – Фидлер, 26; Ароян, 53; Меркулов, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Урал Спартак Погребняк Павел
Комментарии (29)
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Серж 69
1575809912
Молодец,Погребняк!Не ожидал от него такой прыти,оказывается может ещё помочь команде,и хорошо помочь.
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ilichkadr
1575810017
Осталось Ростову сегодня отличиться!
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семёнычев
1575810244
Как раз дубль Погребняка и не помог... Помог Кабир
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Пельш 1
1575810751
Урал с победой, молодчики!!! Старый конь борозды не портит!!! Паша молодчик!
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BarStep
1575811034
Матч конечно был хорош!
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Zubo
1575811220
Мечты сбываются !!!!
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Inkvizitor@
1575811548
сейчас каждая собака обойдет уже спартак в лиге , самое смешное , что эти бездари критикуют за игру на еврокубках наши клубы которые выступили неудачно в этом сезоне , это прям по спартаковски ! А еще 10 тренеров сменят , ведь все виноваты , а Федун дартаньян
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BRO_football
1575812463
Вот и сдулся ваш Соболев! С 5 октября голы не забивает. Дзюба, наверное, виноват? Кто-то до сих пор хочет, чтобы Черчесов взял Соболева в сборную?
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garet12222
1575813254
Урал, с победой. Неплохая игра получилась
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kupryaev
1575829882
После того как Погребняка признают лучшим игроком матча -вся оборона КС, включая кипера должны ...нет,просто обязаны завязать с футболом!!!! ну и конечно же тренер должен иметь мужество не отбывать номер и получать зарплату,а подать в отставку
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