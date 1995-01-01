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    РПЛ. Дубль Погребняка помог «Уралу» одержать волевую победу над «Крыльями Советов» и опередить «Спартак»

    В Самаре «Урал» одержал очередную победу в сезоне РПЛ. Уральцы уступали в счете, но им помог добиться успеха дубль 36-летнего форварда Павла Погребняка.

    Команда из Екатеринбурга прервала пятиматчевую серию в РПЛ без побед. «Урал» опередил в таблице «Спартак».

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Чернов, 21; 1:1 – Погребняк, 43; 1:2 – Погребняк, 50; 2:2 – Радоньич, 65; 2:3 – Эль Кабир, 83.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан (Радоньич, 55), Тимофеев, Терехов (Кабутов, 61), Зиньковский, Мияйлович, Соболев.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер (Егорычев, 54), Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик (Бавин, 69), Погребняк.

    Предупреждения: Мияйлович, 63; Анюков, 78; Соболев, 87 – Фидлер, 26; Ароян, 53; Меркулов, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии26
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      Рейтинг: +312

      АКМ-74У 8 минут назад

      Рыжиков поучаствовал в трех пропущенных голах, а его заслуги в статье не отметили. Перед штрафным кричал ему, Рыжиков, готовься к прямому удару по воротам, - не докричался. А кто-то постоянно говорит про опыт ((

      0
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      Рейтинг: +160

      garet12222 18 минут назад

      Урал, с победой. Неплохая игра получилась

      0
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      Рейтинг: +13270

      slavutiq70 21 минуту назад

      Боюсь что сегодня Спартак может оставить без работы Карпина,,,Хотелось бы победы и Спартаку и Ростову,,,просто необходимы они им,,,но увы победит один,,,За Спартак болею всю жизнь,,,,Ростов уважаю и печально что с клубом не лады,,,,

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      Рейтинг: +74754

      zigbert 24 минуты назад

      Обе команды применили атакующий стиль. Уралу повезло больше.

      0
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      Рейтинг: +1366

      МЯСО87 28 минут назад

      Федун! С.у.к.а знал бы ты год назад что опустимся во второй десяток, может и не слушалбы дол..ба.е.бов ветеранов и крыс в управлении...

      0
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      Рейтинг: +5635

      BRO_football 31 минуту назад

      Вот и сдулся ваш Соболев! С 5 октября голы не забивает. Дзюба, наверное, виноват? Кто-то до сих пор хочет, чтобы Черчесов взял Соболева в сборную?

      3
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      Рейтинг: +3799

      vladik12 > BRO_football 32 минуты назад

      Правильное и верное наблюдение!

      1
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      Рейтинг: +544

      S.K.V. 35 минут назад

      Круто! Молодцы!!!

      1
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      Рейтинг: +18

      Inkvizitor@ 46 минут назад

      сейчас каждая собака обойдет уже спартак в лиге , самое смешное , что эти бездари критикуют за игру на еврокубках наши клубы которые выступили неудачно в этом сезоне , это прям по спартаковски ! А еще 10 тренеров сменят , ведь все виноваты , а Федун дартаньян

      3
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      Рейтинг: +581

      Пельш 1 > Inkvizitor@ 33 минуты назад

      Причём тут Спартак, речь то про Урал и крылья!

      1
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      Рейтинг: +18

      Inkvizitor@ > Пельш 1 15 минут назад

      Команда из Екатеринбурга прервала пятиматчевую серию в РПЛ без побед. «Урал» опередил в таблице «Спартак».

      0
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      Рейтинг: +3748

      Zubo 51 минуту назад

      Мечты сбываются !!!!

      2
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      Рейтинг: +3307

      BarStep 55 минут назад

      Матч конечно был хорош!

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