РПЛ. Дубль Погребняка помог «Уралу» одержать волевую победу над «Крыльями Советов» и опередить «Спартак»

В Самаре «Урал» одержал очередную победу в сезоне РПЛ. Уральцы уступали в счете, но им помог добиться успеха дубль 36-летнего форварда Павла Погребняка.

Команда из Екатеринбурга прервала пятиматчевую серию в РПЛ без побед. «Урал» опередил в таблице «Спартак».

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Чернов, 21; 1:1 – Погребняк, 43; 1:2 – Погребняк, 50; 2:2 – Радоньич, 65; 2:3 – Эль Кабир, 83.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан (Радоньич, 55), Тимофеев, Терехов (Кабутов, 61), Зиньковский, Мияйлович, Соболев.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер (Егорычев, 54), Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик (Бавин, 69), Погребняк.

Предупреждения: Мияйлович, 63; Анюков, 78; Соболев, 87 – Фидлер, 26; Ароян, 53; Меркулов, 90+3.

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