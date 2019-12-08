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Судьи
Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Материалы

Крылья Советов - Урал

08.12.2019, Воскресенье, 14:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 19 тур Крылья Советов - Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
6 тур
17 августа, суббота 14:00 Урал 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
25 апреля, четверг 18:30 Крылья Советов 0:1 Урал
11 тур
20 октября, суббота 14:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
8 мая, понедельник 14:30 Урал 1:3 Крылья Советов
13 тур
5 ноября, суббота 16:00 Крылья Советов 2:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
23 апреля, суббота 14:30 Крылья Советов 1:1 Урал
11 тур
2 октября, пятница 17:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Крылья Советов 3:1 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
24 ноября, воскресенье 16:00 Урал 1:1 Крылья Советов
9 тур
21 сентября, суббота 16:00 Крылья Советов 1:1 Урал
Товарищеские матчи 2013

3 июля, среда 20:00 Урал 1:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
27 тур
14 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Урал
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Урал
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Урал 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:2 Урал
8 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Урал 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
24 тур
11 августа, среда 00:00 Урал 3:0 Крылья Советов
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 7 тур
3 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Урал
Первый этап, 2 тур
3 сентября, четверг 00:00 Урал 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +4486

    Snek 8 декабря 2019, 15:15

    WTF???? Погребняк сделал дубль, что там вообще происходит???

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Snek 8 декабря 2019, 15:46

    Паша тряхнул стариной.

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    Рейтинг: +4486

    Snek > ilichkadr 8 декабря 2019, 16:15

    Паше тряхнуть то особо и нечем...

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Snek 8 декабря 2019, 16:26

    Да, ладно. Если в 36 лет ещё играет, значит есть чем.

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    Рейтинг: +4486

    Snek > ilichkadr 8 декабря 2019, 16:41

    Форвард, который забивает раз в год...

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    ilichkadr > Snek 8 декабря 2019, 18:02

    Ружьё тоже стреляет раз в год, причём часто результативно.

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