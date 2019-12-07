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    Цорн: «Относимся с пониманием к протестной акции болельщиков «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о позиции клуба в отношении протестной акции фанатов «Спартака», которые покинут трибуны на 30-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

    «Мы относимся к акции с понимаем, мы не хотим, чтобы то, что было в Питере, повторялось. Мы как клуб можем влиять только на то, что происходит внутри стадиона. Мы окажем помощь нашему заводящему. По троим остальным помощь клуба невозможна, так как они сами оспаривают решения. Надеемся, в будущем такое не повторится.

    Это позитивный случай, что 16 клубов объединились. Если бы один клуб это делал, внимания было бы меньше», – сказал Цорн.

    • Ранее к протесту, связанному с задержаниями фанатов «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом», присоединились болельщики ряда клубов РПЛ, в том числе – «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Уфы».
    • Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 8 декабря в 19:00 по Москве.

    Болельщики «Црвены Звезды» поддержали протест российских фанатов

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10712

      vka1970 1 час назад

      Может когда нибудь Бората поймают возле стадиона и оформят протокол за мужеловство.Что то мне подсказывает, что стыдно за него мне в тот момент не будет.Наверно потому, что педики это абсолютно нормальное явление в человеческой истории.

      2
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      Рейтинг: +1155

      serhio80 > vka1970 29 минут назад

      Этого за проституцию оформлять надо и депортировать. Пусть на родине овец ипет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1888

      Борат 2 часа назад

      Акция совместная, а стыдно за спартак!

      0
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      Рейтинг: +870

      22 raza chemp > Борат 46 минут назад

      Интересно было бы увидеть какой ты в жини

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