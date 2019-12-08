Цорн: «Относимся с пониманием к протестной акции болельщиков «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о позиции клуба в отношении протестной акции фанатов «Спартака», которые покинут трибуны на 30-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Мы относимся к акции с понимаем, мы не хотим, чтобы то, что было в Питере, повторялось. Мы как клуб можем влиять только на то, что происходит внутри стадиона. Мы окажем помощь нашему заводящему. По троим остальным помощь клуба невозможна, так как они сами оспаривают решения. Надеемся, в будущем такое не повторится.

Это позитивный случай, что 16 клубов объединились. Если бы один клуб это делал, внимания было бы меньше», – сказал Цорн.

Ранее к протесту, связанному с задержаниями фанатов «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом», присоединились болельщики ряда клубов РПЛ, в том числе – «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Уфы».

Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 8 декабря в 19:00 по Москве.

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