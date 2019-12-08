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  • Цорн: «Относимся с пониманием к протестной акции болельщиков «Спартака»

Цорн: «Относимся с пониманием к протестной акции болельщиков «Спартака»

8 декабря 2019, 08:15
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о позиции клуба в отношении протестной акции фанатов «Спартака», которые покинут трибуны на 30-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Мы относимся к акции с понимаем, мы не хотим, чтобы то, что было в Питере, повторялось. Мы как клуб можем влиять только на то, что происходит внутри стадиона. Мы окажем помощь нашему заводящему. По троим остальным помощь клуба невозможна, так как они сами оспаривают решения. Надеемся, в будущем такое не повторится.

Это позитивный случай, что 16 клубов объединились. Если бы один клуб это делал, внимания было бы меньше», – сказал Цорн.

  • Ранее к протесту, связанному с задержаниями фанатов «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом», присоединились болельщики ряда клубов РПЛ, в том числе – «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Уфы».
  • Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 8 декабря в 19:00 по Москве.

Болельщики «Црвены Звезды» поддержали протест российских фанатов

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (6)
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vka1970
1575786144
Может когда нибудь Бората поймают возле стадиона и оформят протокол за мужеловство.Что то мне подсказывает, что стыдно за него мне в тот момент не будет.Наверно потому, что педики это абсолютно нормальное явление в человеческой истории.
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SLADE2019
1575791345
Цорну бы не отвлекаться на акции болельщиков, а своими обязанностями заниматься! Думай, как зимой исправлять положение будешь! Работы выше крыши!
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paracetamol
1575792464
Цорна надо привлечь к ответственности за провал трансферной компании по признакам коррупции. Из купленных игроков никто нормально не заиграл.
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Semargl18
1575804232
В переводе на русский "нам похер дым на вашу акцию... вы дебилы уже купили билеты... а дальше не **** можете вообще не приходить"
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