Хусаинов: «Засчитанный гол Облякова в Краснодаре забит с нарушением. Квалифицированный арбитр разобрался бы»

В 19-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Гол у гостей забил Иван Обляков. Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов считает, что мяч забит с нарушением правил. Видео доступно ниже.

«Гол забит с нарушением. На Ари был нарушен принцип единоборств в футболе. Когда Ари владел мячом, он повернулся спиной, затем произошeл толчок в спину с стороны игрока ЦСКА. Ари потерял равновесие, стал падать. Партнeр армейца подхватил мяч, передав его в атаку. Квалифицированный арбитр разобрался бы за пять минут», – сказал эксперт.

Встречу обслуживал Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

(Санкт-Петербург). «Краснодар» ушел на зимний перерыв вторым.

ЦСКА занимает третье место.

Голы Облякова – красота и споры. Игроки толкаются, VAR смотрят пять минут