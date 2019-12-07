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  • Хусаинов: «Засчитанный гол Облякова в Краснодаре забит с нарушением. Квалифицированный арбитр разобрался бы»

Хусаинов: «Засчитанный гол Облякова в Краснодаре забит с нарушением. Квалифицированный арбитр разобрался бы»

7 декабря 2019, 18:46
20

В 19-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Гол у гостей забил Иван Обляков. Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов считает, что мяч забит с нарушением правил. Видео доступно ниже.

«Гол забит с нарушением. На Ари был нарушен принцип единоборств в футболе. Когда Ари владел мячом, он повернулся спиной, затем произошeл толчок в спину с стороны игрока ЦСКА. Ари потерял равновесие, стал падать. Партнeр армейца подхватил мяч, передав его в атаку. Квалифицированный арбитр разобрался бы за пять минут», – сказал эксперт.

  • Встречу обслуживал Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
  • «Краснодар» ушел на зимний перерыв вторым.
  • ЦСКА занимает третье место.

Голы Облякова – красота и споры. Игроки толкаются, VAR смотрят пять минут

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Обляков Иван
Комментарии (20)
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Аид666
1575733837
ха, смотрим видео и видим как Ари поворачивается и делает движение локтем навстречу...
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Вальдемар IV
1575735630
тут видимо не дали бы выиграть никому сегодня
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Hektor 84
1575735835
Квалифицированному судье и 5-10 секунд хватило бы разобраться. А Хусаинов скм посредственным судьишкой был. Та еще и как гнилушка пытается нынешних судей троллить. Тот не такой, этот тоже не такой. А сам как судил все прекрасно помнят.
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akku
1575736270
Если честно, то уже достали наши разборки между болелами, а судьи судят так, как им сказали и хоть вар или супер вар, игру они уже до игры сделали.
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житель СПб
1575739826
Прочитал сообщение, и в голове шутка: сейчас опять скажут, что все это Дзюба организовал. Читаю здесь комменты - ну, точно, зенитовский заговор! Даже и не знаешь - смеяться или грустить? Хусаинов не прав - и здесь не надо быть футбольным специалистом, а надо внимательно посмотреть видеоповторы. Мы все посмотрели. Там была рабочая игровая ситуация, борьба в центре поля, судья умышленно старался в игру не вмешиваться без необходимости - и я его за это одобряю. Он же не знал, что это голом закончится? Ведь футбол - это не шахматы, здесь нельзя с 40 хода вернуться назад на 25й и заново оценить позицию. А по поводу того, что никому выиграть не давали - как не давали? Судья мячи из ворот вытаскивал? Ты забивай! Вот твоя работа. И тогда никто не заберет твою победу. (Если, конечно, не отменяют забитые мячи пачками. Но этого сегодня не было.). И это - главный ответ Гончаренко.
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JTherry
1575739850
а почему на матч был назначен судья и Питера? матч зенит - Спартак обслуживал Мешков и Вилков (целый месяц искали этих имбицилов) не из Москвы и Питера...
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alp
1575739871
хусаинову давно пора завязывать с бухлом...
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spasop
1575740322
а гол красава.
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Стаz
1575746418
Ари - футбольная мразь, это давно понятно, в сборную обезьян не брать
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general.lizyukov
1575753668
Херня какая-то. Ари остановился и игрок ЦСКА просто в него врезался, инерцию никто не отменял, а футбол - не баскетбол. Когда Дзюба гол забивал, толкая в спину соперника, Хусаинов помалкивал.
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