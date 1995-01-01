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    Хусаинов: «Засчитанный гол Облякова в Краснодаре забит с нарушением. Квалифицированный арбитр разобрался бы»

    В 19-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Гол у гостей забил Иван Обляков. Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов считает, что мяч забит с нарушением правил. Видео доступно ниже.

    «Гол забит с нарушением. На Ари был нарушен принцип единоборств в футболе. Когда Ари владел мячом, он повернулся спиной, затем произошeл толчок в спину с стороны игрока ЦСКА. Ари потерял равновесие, стал падать. Партнeр армейца подхватил мяч, передав его в атаку. Квалифицированный арбитр разобрался бы за пять минут», – сказал эксперт.

    • Встречу обслуживал Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
    • «Краснодар» ушел на зимний перерыв вторым.
    • ЦСКА занимает третье место.

    Голы Облякова – красота и споры. Игроки толкаются, VAR смотрят пять минут

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10786

      vladimir-7 12 минут назад

      В.Казарцев и разобрался в этом эпизоде за 5 минут.

      0
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      Рейтинг: +266

      De_Frenki 15 минут назад

      ты бы разобрался 100%

      0
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      Рейтинг: +235

      akku 17 минут назад

      Если честно, то уже достали наши разборки между болелами, а судьи судят так, как им сказали и хоть вар или супер вар, игру они уже до игры сделали.

      1
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      Рейтинг: +270

      Hektor 84 24 минуты назад

      Квалифицированному судье и 5-10 секунд хватило бы разобраться. А Хусаинов скм посредственным судьишкой был. Та еще и как гнилушка пытается нынешних судей троллить. Тот не такой, этот тоже не такой. А сам как судил все прекрасно помнят.

      3
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      Рейтинг: +1872

      Борат 26 минут назад

      Не тебе хряку тут про квалификацию хрюкать. Все 90е поросям подсвистывал, аж до сих пор стыдно за спартак !

      0
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      Рейтинг: +270

      Hektor 84 > Борат 7 минут назад

      В 90-е спартак на голову был сильнее всех. И не надо бред нести. И в еврокубках играли норм. Ты или тупой баран или школяр малолетка.

      0
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      Рейтинг: -20

      Вальдемар IV 27 минут назад

      тут видимо не дали бы выиграть никому сегодня

      2
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      Рейтинг: +270

      Hektor 84 > Вальдемар IV 19 минут назад

      Ну да дают же бомжикам оторваться. А то сами же не могут.

      1
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      Рейтинг: +3680

      порт 46 минут назад

      Иди проспись.

      0
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      Рейтинг: +958

      DMитрий 48 минут назад

      Ничего там не было! То что сделал Ари называется блокировка, т.к. он не владел мячом, который в свою очередь в момент борьбы был не на игровом расстоянии.
      Итог: Хусаинов был лошарой - им и остался, одним словом - судьишка, - экс судьишка!

      5
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      Рейтинг: +117

      elessar arnor 53 минуты назад

      гол Джиглипуфа зашел судье, действительно жаль отменять..

      0
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      Рейтинг: +2149

      Аид666 57 минут назад

      ха, смотрим видео и видим как Ари поворачивается и делает движение локтем навстречу...

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