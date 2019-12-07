Голы Облякова – красота и споры. Игроки толкаются, VAR смотрят пять минут

Но потом все равно засчитывают.

«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью 1:1. Иван Обляков – заметный герой.

Обляков тоже претендовал на «Первую пятерку», которую выиграли игроки «Краснодара» Сафонов и Сулейманов. Обляков вообще номинировался уже три раза – всегда чего-то не хватало. Такое настроение идет и по всей его карьере. Из «Уфы» Облякова забирали в ЦСКА на ключевую роль в хороших условиях для прогресса. Он развивается, но с количеством голов пока все не очень.

В прошлом сезоне Обляков забил в РПЛ три мяча и отдал семь ассистов за 23 матча. Сейчас показатели хуже – всего два мяча и четыре ассиста. Матч против «Сочи» оказался одним из тех, где Облякова похвалили. Там он забил первый мяч в сезоне и отдал голевой пас. Гончаренко сказал, что Обляков был лидером, а его результативность перевернула игру.

Гол Облякова из того матча был спорным. В моменте с голевым эпизодом мяч, возможно, покинул лицевую линию. Доказать это тяжело, но Sports.ru скринил трансляцию «Матч Премьер» и нашел необходимые кадры (похоже, реально вышел). Защитник «Сочи» Миладинович это подтверждал, но Александр Егоров поддерживал решение судьи. Он сказал, что нет четкого повтора, где виден выход мяча.

В игре с «Краснодаром» Обляков опять забил. Он подхватил мяч в центре поля, пробежал несколько метров и мощно пальнул в дальний угол. Мяч залетел от штанги. Пока все обсуждали красоту гола, судьи смотрели повтор момента. Потом главный арбитр сам воспользовался системой VAR, чтобы пересмотреть эпизод. Гол засчитали, но продлилось это около пяти минут – их потом и добавили к первому тайму.

Такие споры получились из-за столкновения Кучаева и Ари в центре поля. На повторе видно, что Ари подставлялся, но Кучаев все-таки его толкнул. С этого и началась голевая атака ЦСКА, но быстро засчитать гол не смогли из-за технических недоработок. Комментаторы «Матч Премьер» рассказали, что между арбитрами возникла проблема со связью.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 7, 2019

С Обляковым связан и еще один просмотр VAR. Во втором тайме уже сам Обляков сфолил на Ари в штрафной ЦСКА. Арбитр поставил одиннадцатиметровый, но еще несколько минут общался с судьями VAR. Потом опять посмотрел и добавил к пенальти желтую карточку Облякову. Ари пенальти не забил, но отличился с добивания. Так и сыграли со счетом 1:1.

При всех спорных моментах Обляков – талисман ЦСКА. В играх с его результативными действиями команда в этом сезоне не проигрывала: четыре победы, одна ничья.

ЦСКА – «Ахмат» – 3:0 (ассист)

«Арсенал» – ЦСКА – 1:2 (ассист)

«Урал» – ЦСКА – 0:3 (ассист)

«Сочи» – ЦСКА – 2:3 (гол+ассист)

«Краснодар» – ЦСКА – 1:1 (гол)

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