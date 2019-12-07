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    Голы Облякова – красота и споры. Игроки толкаются, VAR смотрят пять минут


    4.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 18:35
    Но потом все равно засчитывают.

    «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью 1:1. Иван Обляков – заметный герой.

    Обляков тоже претендовал на «Первую пятерку», которую выиграли игроки «Краснодара» Сафонов и Сулейманов. Обляков вообще номинировался уже три раза – всегда чего-то не хватало. Такое настроение идет и по всей его карьере. Из «Уфы» Облякова забирали в ЦСКА на ключевую роль в хороших условиях для прогресса. Он развивается, но с количеством голов пока все не очень.

    В прошлом сезоне Обляков забил в РПЛ три мяча и отдал семь ассистов за 23 матча. Сейчас показатели хуже – всего два мяча и четыре ассиста. Матч против «Сочи» оказался одним из тех, где Облякова похвалили. Там он забил первый мяч в сезоне и отдал голевой пас. Гончаренко сказал, что Обляков был лидером, а его результативность перевернула игру.

    Гол Облякова из того матча был спорным. В моменте с голевым эпизодом мяч, возможно, покинул лицевую линию. Доказать это тяжело, но Sports.ru скринил трансляцию «Матч Премьер» и нашел необходимые кадры (похоже, реально вышел). Защитник «Сочи» Миладинович это подтверждал, но Александр Егоров поддерживал решение судьи. Он сказал, что нет четкого повтора, где виден выход мяча.

    В игре с «Краснодаром» Обляков опять забил. Он подхватил мяч в центре поля, пробежал несколько метров и мощно пальнул в дальний угол. Мяч залетел от штанги. Пока все обсуждали красоту гола, судьи смотрели повтор момента. Потом главный арбитр сам воспользовался системой VAR, чтобы пересмотреть эпизод. Гол засчитали, но продлилось это около пяти минут – их потом и добавили к первому тайму.

    Такие споры получились из-за столкновения Кучаева и Ари в центре поля. На повторе видно, что Ари подставлялся, но Кучаев все-таки его толкнул. С этого и началась голевая атака ЦСКА, но быстро засчитать гол не смогли из-за технических недоработок. Комментаторы «Матч Премьер» рассказали, что между арбитрами возникла проблема со связью.

    С Обляковым связан и еще один просмотр VAR. Во втором тайме уже сам Обляков сфолил на Ари в штрафной ЦСКА. Арбитр поставил одиннадцатиметровый, но еще несколько минут общался с судьями VAR. Потом опять посмотрел и добавил к пенальти желтую карточку Облякову. Ари пенальти не забил, но отличился с добивания. Так и сыграли со счетом 1:1.

    При всех спорных моментах Обляков – талисман ЦСКА. В играх с его результативными действиями команда в этом сезоне не проигрывала: четыре победы, одна ничья.

    • ЦСКА – «Ахмат» – 3:0 (ассист)
    • «Арсенал» – ЦСКА – 1:2 (ассист)
    • «Урал» – ЦСКА – 0:3 (ассист)
    • «Сочи» – ЦСКА – 2:3 (гол+ассист)
    • «Краснодар» – ЦСКА – 1:1 (гол)

    Что еще почитать о ЦСКА:

    Каким для Дзагоева был год без футбола?

    Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен

    Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА, твиттер ЦСКА
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +355

      Vratarь 46 минут назад

      Ау, почитатели ВАРа. Что-то день ото дня вас всё тише слышно. А как год назад шли гурьбой. Сейчас хоть бы один повторил те слова. Ни-че-го не изменилось, только изобретатели чудо-техники подзаработали, как на птичьем гриппе. Платите теперь клубы на лишних судей, и спорьте, спорьте, спорьте так же.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +525

      Чуни Муни 1 час назад

      Иван прибавляет от матча к матчу, сегодня не только демонстрировал качественную игру, но и забил гол - красавец.

      1
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      Рейтинг: +637

      DemSerg 1 час назад

      Позорное судейство...

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