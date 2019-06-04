Каким для Дзагоева был год без футбола?

Разговоры о завершении карьеры и благотворительность.

ЦСКА обыграл «Сочи» (3:2) в матче, где дважды уступал в счете. Из позитивного выделим два момента: наконец-то не было проблем в атаке, ЦСКА уверенно отыграл второй тайм (забил 2, пустил 0). Больше одного мяча команда не забивала с 29 сентября, когда обыграла «Урал» (3:0). У Облякова получился первый гол в сезоне, Чалов отличился впервые за десять матчей, ЦСКА в первый раз сыграл в новой черной форме.

В игре с «Сочи» для ЦСКА было много нового. Вот и Алан Дзагоев не играл в официальном матче с 3 ноября 2018 года. Прошло больше года – логично, что именно в такой необычной игре с «Сочи» Дзагоева выпустили на замену. Это событие прямо сейчас перекрывает любые другие вещи. Не зря фанаты встретили его выход максимально позитивной реакцией.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 10, 2019

twit text — Сыр-косичка (@IWNVdInzQlsoEOX) November 10, 2019

twit text — forever young(@_ghost_of_love) November 10, 2019

Для Дзагоева это время без игры все равно было насыщенным. Смотрите:

• В ноябре 2018-го Дзагоев рассказал, что хотел бы закончить карьеру в ЦСКА: «Хотя пока, надеюсь, рано. 28 лет — немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше».

• В февральском товарищеском матче с «Картахеной» Дзагоева унесли на носилках. Чуть позже его прооперировали – прояснилась травма крестообразной связки колена. Стало понятно, что Дзагоев не сыграет минимум до конца сезона.

• Летом Дзагоев организовал в Северной Осетии турнир для футболистов 2010 года рождения. Вместе с Владимиром Габуловым они проводили там церемонию награждения. «Надеюсь, что являюсь для детей неким примером, они видят, чего могут достичь», – сказал Дзагоев.

• 21 июня ЦСКА объявил о продлении контракта на два года. Перед этим все переживали, что ЦСКА оставит травмированного Дзагоева без соглашения. От этого отнекивались Гинер, Бабаев и Гончаренко. Все обещали не бросать Дзагоева в такой ситуации.

• Другие новости о хороших поступках Дзагоева. Он купил слуховые аппараты слабослышащим детям. Интересно, что сам Дзагоев занимался поиском аппаратов. Всего он помог пяти детям. Из фильма Юрия Дудя стало известно о миллионном пожертвовании Дзагоева в 2016 году. Тогда он перечислил деньги девочке, которая пострадала в Беслане.

• Осенью Дзагоев съездил с ЦСКА на кубковую игру против «Алании». Уже тогда все думали о его выходе на поле, но Дзагоев поехал с командой просто так. Тогда же он дал еще одно интервью о будущем завершении карьеры: «Был бы не против закончить карьеру в ЦСКА, но в планах закончить в «Алании».

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