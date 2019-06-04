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    Каким для Дзагоева был год без футбола?


    3.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 19:10
    Разговоры о завершении карьеры и благотворительность.

    ЦСКА обыграл «Сочи» (3:2) в матче, где дважды уступал в счете. Из позитивного выделим два момента: наконец-то не было проблем в атаке, ЦСКА уверенно отыграл второй тайм (забил 2, пустил 0). Больше одного мяча команда не забивала с 29 сентября, когда обыграла «Урал» (3:0). У Облякова получился первый гол в сезоне, Чалов отличился впервые за десять матчей, ЦСКА в первый раз сыграл в новой черной форме.

    В игре с «Сочи» для ЦСКА было много нового. Вот и Алан Дзагоев не играл в официальном матче с 3 ноября 2018 года. Прошло больше года – логично, что именно в такой необычной игре с «Сочи» Дзагоева выпустили на замену. Это событие прямо сейчас перекрывает любые другие вещи. Не зря фанаты встретили его выход максимально позитивной реакцией.

    Для Дзагоева это время без игры все равно было насыщенным. Смотрите:

    • В ноябре 2018-го Дзагоев рассказал, что хотел бы закончить карьеру в ЦСКА: «Хотя пока, надеюсь, рано. 28 лет — немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше».

    • В февральском товарищеском матче с «Картахеной» Дзагоева унесли на носилках. Чуть позже его прооперировали – прояснилась травма крестообразной связки колена. Стало понятно, что Дзагоев не сыграет минимум до конца сезона.

    • Летом Дзагоев организовал в Северной Осетии турнир для футболистов 2010 года рождения. Вместе с Владимиром Габуловым они проводили там церемонию награждения. «Надеюсь, что являюсь для детей неким примером, они видят, чего могут достичь», – сказал Дзагоев.

    • 21 июня ЦСКА объявил о продлении контракта на два года. Перед этим все переживали, что ЦСКА оставит травмированного Дзагоева без соглашения. От этого отнекивались Гинер, Бабаев и Гончаренко. Все обещали не бросать Дзагоева в такой ситуации.

    • Другие новости о хороших поступках Дзагоева. Он купил слуховые аппараты слабослышащим детям. Интересно, что сам Дзагоев занимался поиском аппаратов. Всего он помог пяти детям. Из фильма Юрия Дудя стало известно о миллионном пожертвовании Дзагоева в 2016 году. Тогда он перечислил деньги девочке, которая пострадала в Беслане.

    • Осенью Дзагоев съездил с ЦСКА на кубковую игру против «Алании». Уже тогда все думали о его выходе на поле, но Дзагоев поехал с командой просто так. Тогда же он дал еще одно интервью о будущем завершении карьеры: «Был бы не против закончить карьеру в ЦСКА, но в планах закончить в «Алании».

    Что еще почитать о ЦСКА:

    Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен

    Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +2102

      кошмарик 29 минут назад


      Дзагоев второй по "хрустальности" в России.. первый , безусловно, Измайлов.. но Дзага уверенно рвется в лидеры..

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