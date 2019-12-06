Каррера отправился в Афины, где в ближайшие часы подпишет контракт с АЕКом

Тренер Массимо Каррера отправился в Грецию, чтобы подписать контракт с местным АЕКом. Условия соглашения оговорены, документ заключат в ближайшие часы, пишет сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Каррера уже заключил контракт с новым агентом. Соглашение тренера с АЕКом будет рассчитано на два года.
- Ранее АЕК отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого.
- Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
- После ухода из московского клуба он нигде не работал.
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио