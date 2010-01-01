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    Каррера отправился в Афины, где в ближайшие часы подпишет контракт с АЕКом

    Тренер Массимо Каррера отправился в Грецию, чтобы подписать контракт с местным АЕКом. Условия соглашения оговорены, документ заключат в ближайшие часы, пишет сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Каррера уже заключил контракт с новым агентом. Соглашение тренера с АЕКом будет рассчитано на два года.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +74

      Fraer123 10 минут назад

      Удачи !! Теперь будем поддерживать АЕК

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      Рейтинг: +3692

      Yev 13 минут назад

      Удачи! Может когда-то вернёшься в Россию.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      МЯСО87 31 минуту назад

      Удачи! Еще раз спасибо!

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