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  • Каррера отправился в Афины, где в ближайшие часы подпишет контракт с АЕКом

Каррера отправился в Афины, где в ближайшие часы подпишет контракт с АЕКом

6 декабря 2019, 19:58
5

Тренер Массимо Каррера отправился в Грецию, чтобы подписать контракт с местным АЕКом. Условия соглашения оговорены, документ заключат в ближайшие часы, пишет сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Каррера уже заключил контракт с новым агентом. Соглашение тренера с АЕКом будет рассчитано на два года.

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Италия. Серия А Греция. Суперлига АЕК Каррера Массимо
Комментарии (5)
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МЯСО87
1575653719
Удачи! Еще раз спасибо!
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Yev
1575654828
Удачи! Может когда-то вернёшься в Россию.
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Fraer123
1575654987
Удачи !! Теперь будем поддерживать АЕК
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spartakuz
1575657577
Успехов!
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Я - легенда
1575658174
Удачи ему там! Хоть куда-то взяли. И, в общем, неплохой вариант.
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