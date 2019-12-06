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  • Журналист Панков: «Каррера подписал контракт с Д’Амико, который представлял его на переговорах с АЕКом»

Журналист Панков: «Каррера подписал контракт с Д’Амико, который представлял его на переговорах с АЕКом»

6 декабря 2019, 19:50
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Тренер Массимо Каррера близок к официальному назначению в греческий АЕК. По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, итальянец подписал в связи с этим контракт с агентом Андреа Д'Амико.

«Как мне стало известно из источников, близких к АЕКу, Каррера подписал агентский контракт с Андреа Д’Амико. Именно он представлял тренера на переговорах с греческим клубом», – пишет источник.

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

Аудитория - более 1,6 тысячи подписчиков.

Италия. Серия А Греция. Суперлига АЕК Каррера Массимо
Комментарии (2)
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Dizgen
1575657577
Удачи Массимо!!!
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vladimir-7
1575661999
Ну вот, осталось подписать контракт с клубом АЕК.
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