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    Журналист Панков: «Каррера подписал контракт с Д’Амико, который представлял его на переговорах с АЕКом»

    Тренер Массимо Каррера близок к официальному назначению в греческий АЕК. По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, итальянец подписал в связи с этим контракт с агентом Андреа Д'Амико.

    «Как мне стало известно из источников, близких к АЕКу, Каррера подписал агентский контракт с Андреа Д’Амико. Именно он представлял тренера на переговорах с греческим клубом», – пишет источник.

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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