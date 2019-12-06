Журналист Панков: «Каррера подписал контракт с Д’Амико, который представлял его на переговорах с АЕКом»

Тренер Массимо Каррера близок к официальному назначению в греческий АЕК. По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, итальянец подписал в связи с этим контракт с агентом Андреа Д'Амико.

«Как мне стало известно из источников, близких к АЕКу, Каррера подписал агентский контракт с Андреа Д’Амико. Именно он представлял тренера на переговорах с греческим клубом», – пишет источник.