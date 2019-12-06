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Бэйл на тренировке показал движения гольфиста

6 декабря 2019, 19:15
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Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл имеет в команде прозвище «Гольфист». Это связано с хобби валлийца – он любит играть в гольф. На тренировке британец продемонстрировал типичные движения из этого вида спорта. Видео доступно ниже.

Известно, что во время Евро-2020 по решению тренерского штаба сборной Уэльса Бэйл не сможет играть в гольф. Турнир пройдет летом.

  • Валлийцы попали в группу к Италии, Швейцарии и Турции.
  • Бэйл отпраздновал один из голов флагом «Уэльс, гольф, Мадрид».
  • «Реал» в Примере идет вторым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер El Golazo de Gol
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет
Комментарии (1)
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Cules2013
1575657341
чувак живёт в радость и гору бабла получает. о чём ещё мечтать?)
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