Бэйл на тренировке показал движения гольфиста

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл имеет в команде прозвище «Гольфист». Это связано с хобби валлийца – он любит играть в гольф. На тренировке британец продемонстрировал типичные движения из этого вида спорта. Видео доступно ниже.

Известно, что во время Евро-2020 по решению тренерского штаба сборной Уэльса Бэйл не сможет играть в гольф. Турнир пройдет летом.

Валлийцы попали в группу к Италии, Швейцарии и Турции.

Бэйл отпраздновал один из голов флагом «Уэльс, гольф, Мадрид».

«Реал» в Примере идет вторым.