Бэйл на тренировке показал движения гольфиста

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл имеет в команде прозвище «Гольфист». Это связано с хобби валлийца – он любит играть в гольф. На тренировке британец продемонстрировал типичные движения из этого вида спорта. Видео доступно ниже.
Известно, что во время Евро-2020 по решению тренерского штаба сборной Уэльса Бэйл не сможет играть в гольф. Турнир пройдет летом.
- Валлийцы попали в группу к Италии, Швейцарии и Турции.
- Бэйл отпраздновал один из голов флагом «Уэльс, гольф, Мадрид».
- «Реал» в Примере идет вторым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер El Golazo de Gol