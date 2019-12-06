Бэйл на тренировке показал движения гольфиста

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл имеет в команде прозвище «Гольфист». Это связано с хобби валлийца – он любит играть в гольф. На тренировке британец продемонстрировал типичные движения из этого вида спорта. Видео доступно ниже.
Известно, что во время Евро-2020 по решению тренерского штаба сборной Уэльса Бэйл не сможет играть в гольф. Турнир пройдет летом.
- Валлийцы попали в группу к Италии, Швейцарии и Турции.
- Бэйл отпраздновал один из голов флагом «Уэльс, гольф, Мадрид».
- «Реал» в Примере идет вторым.
Si es que hay que querer a @GarethBale11— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) December 6, 2019
Golf como forma de vida
#Golazo pic.twitter.com/gwUrCGj42c