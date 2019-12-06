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    Бэйл на тренировке показал движения гольфиста

    Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл имеет в команде прозвище «Гольфист». Это связано с хобби валлийца – он любит играть в гольф. На тренировке британец продемонстрировал типичные движения из этого вида спорта. Видео доступно ниже.

    Известно, что во время Евро-2020 по решению тренерского штаба сборной Уэльса Бэйл не сможет играть в гольф. Турнир пройдет летом.

    • Валлийцы попали в группу к Италии, Швейцарии и Турции.
    • Бэйл отпраздновал один из голов флагом «Уэльс, гольф, Мадрид».
    • «Реал» в Примере идет вторым.

    Источник: твиттер El Golazo de Gol

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